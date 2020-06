RECENZE: Myš Marvo G990 s 12 bočními tlačítky je levnou spásou pro náročné hráče

Každý máme od myši jiná očekávání. Někteří požadují obyčejnou s co nejméně prvky, jiní naopak chtějí jednou rukou zvládat co nejvíce najednou a ideálně zaměstnat více než dva prsty. Do druhé skupiny se povětšinou řadí hráči počítačových her, které si společnost Marvo Gaming zvolila za svoji striktní cílovou skupinu, a vstupuje tak na trh s produkty, nad kterými by jiní nejspíše pokyvovali hlavou.

Nedávno jsme recenzovali jejich tenkeyless mechanickou RGB klávesnici tvaru, která vyvolala rozporuplnou diskusi o absenci numerické klávesnice. Podobně rozporuplnou diskusi možná vyvolá i tímto recenzovaná drátová myš Marvo G990, která je pravým opakem – svoji levou stranu obohatila právě o numerickou část.

Má to smysl?

Návaznost na předešlou klávesnici nezmiňuji náhodou. Rozhodl jsem se využít příležitosti a otestovat, zda si zvyknu na absenci numerické klávesnice a zda si tuto potřebu automaticky vykompenzuji bočním panelem s právě testovanou myší G990 a vyzkouším, zda je podobná myš použitelná i při kancelářské práci.

Přeci jen, dokud máte po ruce numerickou klávesnici, k naučení se s takovouto myší vás za hranicemi her nic nenutí. Největším nepřítelem v této kombinaci je vybudovaný návyk, který se možná snáze daří odbourat mladším hráčům, ale jakmile trávíte více času u počítače nad kancelářskou prací, pak se u těch pár herních seancí měsíčně buduje návyk už hůře.

Numerickou klávesnici ovšem myš už z principu nahradit nemůže, jelikož ji chybí tlačítka pro násobení a dělení. V takovém případě ovšem nerozumím designu, proč se snaží kopírovat numerickou klávesnici (včetně sčítání a odčítání), když ji dvě tlačítka chybí. Na ťukání číslic pomocí myši jsem si zvykl docela rychle, ale ani po měsíci testování jsem se necítil komfortně, takže koho by napadlo ji využít i pro kancelářskou práci, tomu ji nedoporučuji.

Svalová paměť ovšem funguje daleko lépe ve hrách, kde nemusíte řešit, jaké jednotlivé číslice mačkané klávesy reprezentují. Snáze si zapamatujete, která klávesa spouští např. firebally, která aktivuje mounta apod., aniž byste přemýšleli nad mačkanou číslicí. Ve většině her jsem vítal příležitost mít na dosah prstu dalších 12 kláves, zejména pak při World of Warcraft a Starcraftu II.





Rozložení bočních kláves je umístěno pěkně ergonomicky a palec se automaticky přilepí na předních šest. Chválím také rozdělení sady tlačítek do dvou prohlubní, díky kterým snáze poznáte, na které polovině se prst nachází. Marvo G990 je optická drátovka, konektivitu ji zajišťuje běžný USB 2.0 s nylonovým opletem o délce 1.8m, se snímačem Pixart 3325. Váha myši činí 150 gramů, s možností doplnění až o šest závažíček po 5 gramech, do celkové hmotnosti 180 gramů.

Již na první pohled se nabízí srovnání Marvo G990 s konkurenčními produkty, kterých je na trhu žalostně málo. Jmenovitě Patrior Viper V570 za 1390 Kč; následně Razer Naga za 2899 Kč a nakonec Corsair Scimitar za 2099 Kč. Všechny rovněž drátové. Tuto patrně nejznámější trojici doplňuje Marvo o svoji levnou záležitost za drobných 659 Kč. Neumím si představit, že do takového experimentu skočím hned za několik tisíc, takže osobně vidím Marvo G990 jako skvělý odrazový můstek.

Parametry, váha, ovládání

Marvo G990 je primárně určená pro hráče počítačových her, zejména pak MMORPG a stříleček. Numerická bočnice je ideální pro namapování schopností i dokonce maker. Ve World of Warcraft obvykle využívám jen prvních pět číslic, zbytek musím kompenzovat klávesami Shift a CTRL. S myší tato starost opadá, jelikož na jediné lehce dostupné místo obsadíte až 12 akčních tlačítek. Druhou ruku tak můžete věnovat jiným pohybům (těmi myslím WASD).

Ve střílečkách jistě oceníte možnost dodatečného tlačítka u LMB, které po zmáčknutí provede trojité kliknutí. Snáze tak vystřelíte dávku, aniž byste museli tlačítko držet a načasovat nebo třikrát mačkat sami. Zamrzí ovšem absence sniper buttonu, který po dobu zamáčknutí snížuje DPI na minimum pro pečlivě zamíření. Bohužel toto tlačítko nemůžete vykompenzovat ani přemapováním některého bočního tlačítko (teoreticky ano, prakticky ne), což mě přivádí k snad jedinému problému Marvo G990.

Boční tlačítka nefungují při držení LMB/RMB. Tedy pokud hrajete střílečky, ve kterých využíváte schopností během střílení a rádi byste je aktivovali během míření, pak s Marvo G990 nepochodíte. To samé vás potrápí i u již zmiňovaného World of Warcraft, pokud například využíváte otáčení kamery během pohybu (tedy držíte RMB, abyste viděli do strany, čímž zároveň měníte směr svého pohybu). Pokud využíváte pro pohyb myš se zamáčknutým tlačítkem, pak si s ní nezakouzlíte.

Software

Základní funkce Marvo G990 obstaráte přímo na myši, ale pro pokročilé funkce je nutné sáhnout po přiloženém softwaru (respektive stáhnutelného ze stránek, kde rovněž najdete o myši více informací). Zde si můžete nastavit až tři profily mapování kláves, tedy až pro tři různé hry. Každému profilu můžete nastavit individuální barevné osvícení, abyste snáze poznali, který z profilů je aktivní. Bohužel je možné nastavit osvícení pouze pro logo a kolečko, zbytek osvícení pod hodnotami DPI a přímo pod numerickou bočnicí jsou uzamčeny na červené barvě.

Dále v programu naleznete možnosti úprav citlivosti DPI, mezi kterými následně přepínáte tlačítkem myši. Defaultně je vybráno osm profilů od 500 DPI po 10 000 DPI, z nichž některé můžete úplně vypnout, pokud si vystačíte s menším počtem. V neposlední řadě zde můžete vytvořit libovolný počet makro kláves, ke kterým standardně namapujete sekvenci s rozestupy.