RECENZE: XFX Radeon RX 5600 XT THICC II PRO 6GB GDDR6

Radeon RX 5600 XT je na papíře velmi podobný(konfigurace jádra je totiž stejná) lehce dražšímu Radeonu RX 5700, hlavním rozdílem je zde velikost paměti, zatímco RX 5700 a 5700 XT využívají typicky 8GB GDDR6 VRAM, RX 5600 XT má k dispocizi o něco méně a to sice 6GB. Hlavním soupeřem této karty je GeForce RTX 2060. Testovaná karta se aktuálně prodává za nějakých 8100 Kč s DPH a to včetně tříleté záruky.

Dodám ještě, že se jedná o novější revizi s 14 GHz paměťmi, některé starší verze mohou mít pouze 12 GHz paměti.

Karta mi dorazila od AMD ve standardním prodejním balení, to je poměrně prázdné, mimo samotné karty, manuálu a redukce z molexů na přídavný PCIe osmipin zde nic nenajdeme. Víceméně je obsah standardní jako u mnohých dalších karet na trhu. Dokonce zde není ani CD či DVD s ovladači, předpokládá se totiž, že si koncový uživatel stáhne ovladače z internetu.

Karta samotná má na sobě ochranné lepíky pro přepravu, dopouručuje se všechny sundat, hlavně ten, který sedí na kovovém backplate. Na první pohled karta vypadá poměrně robustně, nicméně samotný chladič, který má za pomoci čtyř heatpipe přímý kontakt s GPU je celkem malý. Vnější obal je totiž plastový, kovový je opravdu jen malý backplate. Nicméně nejedná se o nějaký zásadní problém, nejedná se o žravé monstrum, ale relativně úspornou kartu, takže šílený obří chladič není třeba.

Karta zabere v počítači přesně dva sloty, nicméně doporučím nechat alespoň jeden volný pod ventilátory, jinak bude karta velmi smutná. Co se ventilátorů týče, ty se točí jen v zátěži, v idle, při přehrávání videa, nebo v nízké zátěži všeobecně se netočí vůbec.

Karta má na zadním panelu celkem čtyři výstupy, tři DisplayPorty 1.4 a jedno HDMI 2.0b. Jedná se tedy o referenční sadu výstupů. Ve výstupech jsou podivně placaté záslepky, které je komplikovanější vyndat, musel jsem na to použít plochý šroubovák, ven jdou totiž velmi ztuha.

Karta vyfukuje horký vzduch tradičně do strany a směrem nahoru ve skříni, přičemž nějaké teplo bude unikat i tvarovaným výfukem, kde jsou zakončení čtyř heatpipes.

Co se přídavného napájení týče, stačí zde jeden osmipin, karta má totiž jen 150W TDP, takže PCIe a jeden osmipin zcela postačí. Vedle osmpinu najdeme BIOS přepínač, od výrobce jsou zde dva různé BIOSy, přičemž je přepnuto na ten výkonnější. BIOSy bych označil jako Silent a Peformance, nastavení vypadá takto:

Silent: 125W TDP, 12GHz 288 GB/s VRAM, boost typicky cca 1570-1600MHz

Performance: 150W TDP, 14GHz 336 GB/s VRAM, boost cca 1650-1664MHz

Testoval jsem primárně s peformance BIOSem, v tomto nastavení jsou teploty GPU celkem rozumné, většinou maximálně 75°C, přičemž GPU Hotspot se vyšplhá až na 88°C, ventilátory se typicky točí na 1600-1700 RPM v zátěži. V tichém režimu jsem neviděl více jako 1200 otáček za minutu, přičemž teploty GPU jsou dost podobné, subjektivně jsou tiché oba dva režimy, karta je slyšet až když se ventilátory dostanou na nějakých 2000 RPM, což může nastat ve velmi špatně větrané skříni ve velkém vedru.

Karta je do počítače připojena přes šestnáct PCIe Gen4 linek, je samozřejmě zpětné kompatibilní a PCIe Gen4 tak není nutností, spíše výhodou v situacích, kdy potřebujeme připojit více karet v sestavě, která podporuje PCIe Gen4. Propustnost osmi Gen4 linek totiž odpovídá šestnácti Gen3 linkám. Nicméně běžným uživatelům s jednou kartou je toto nejspíše úplně jedno.

Karta samozřejmě podporuje technologie jako AMD FidelityFX, Radeon Image Sharpening a také FreeSync, který je někdy nazýván Adaptive-Sync. Ke grafické kartě navíc dostaneme rovnou dvě hry v rámci bundle Raise the Game a to sice Godfall a World of Warcraft: Shadowlands. Přidávám ještě tabulku, ve které můžeme vidět, k jakým kartám jakou hru dostaneme.

Kartu jsem testoval na své standardní testovací sestavě založené na následujících komponentách:

AMD Ryzen 9 3900X

ADATA Spectrix D41 2x8GB DDR4-3733 CL17 RAM

Gigabyte X570 AORUS PRO

ADATA SX8200 Pro 2TB PCIe NVMe SSD x4 Gen3

Seasonic SSP-750RT 80PLUS Gold 750W zdroj

Fractal Design Focus G skříň

Windows 10 Pro v1909

Procesor je chlazen vodním chlazenínm CoolerMaster MasterLiquid ML240L a to primárně z důvodu snadnější manipulace s ostatními komponentami, jelikož velký věžák by lehce překážel. Ventilátory ve skříni jsou pak nastaveny na automatiku s presetem Normal a řídí se dle teploty CPU. V testovací místnosti jsem měl cca 24°C.



Zároveň jsem se snažil přidat velké množství karet do testu, z tohoto důvodu jsou některé testovány se staršími ovladači, jelikož jsem tyto testy započal někdy v únoru, ale pak jsem testování GPU přerušil. Navíc jsem díky množství karet a času nezvládl dotlačit herní testy ve vyšším rozlišení, než v 1920x1080 a také jsem nestihl přidat nějaké další moderní hry, některé karty navíc ani u sebe fyzicky nemám, takže je ani nemohu dodatečně dotestovat. Nicméně plánuji kartu přetaktovat a připravit nějaké testy s menším množstvím karet.

Co se grafických ovladačů týče, nainstaloval jsem nejnovější dostupnou verzi v době testování, tedy 20.5.1