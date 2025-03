Reinkarnace hodinek Pebble jde do předprodeje

Jak Eric Migicovsky, autor chytrých hodinek Pebble, které stály takřka třinácti lety na začátku toho, čemu se dnes nehezky česky říká nositelnosti, na konci ledna oznámil, tak i učinil. Z jeho twitterového účtu bylo v průběhu posledních šesti týdnů patrné, že zaletěl do Číny, sešel se s několika výrobci a dodavateli a dohodl výrobu dvou nových modelů chytrých hodinek odvozených od Pebble. Tento týden pak byly pro tyto hodinky spuštěny předobjednávky.

Ačkoliv se podařilo vyjednat uvolnění PebbleOS pod open-source licencí, samotná značka Pebble zůstává majetkem Google, nové hodinky se tak Pebble nejmenují, ač je na první pohled patrno, že jablka nepadla daleko od stromu. Okolo původní značky je jen ve spirálách krouženo, web s e-shopem je na doméně rePebble.com a hodinky jsou popisovány jako „PebbleOS watches“. Společnost, kterou pro jejich prodej autor založil, se ale jmenuje Core Devices, takže hodinky mají místo Pebble v názvu Core, což přináší jistý humorný moment. Pojďme si je představit, humor dorazí hned na dalším řádku.

Core 2 Duo

Zdroj: repebble.com

Ano, základní model se jmenuje stejně jako jistý procesor od jistého proslulého výrobce - osobně si nejsem jist, zda bych se víc bál použít původní vlastní název hodinek, nebo cizí název procesoru, ale tento název je oficiální. Hodinky mají černobílý e-paper displej s rozlišením 144x168 (176 PPI), úhlopříčkou 1.25 palce, jsou vyrobeny z polykarbonátu, mají integrovaný kompas a barometr. Designově vypadají prakticky stejně, jako před deseti a více lety vypadaly Pebble 2 (jak můžete vidět v titulním obrázku článku), podstatně se ale vylepšila bateriová výdrž - jestliže tehdy oficiální údaj uváděl týden (7 dnů), pak teď je to měsíc (30 dnů). Cena v předprodeji je 149 USD.

Core Time 2

Zdroj: repebble.com

Dražší model má e-paperový displej o něco větší (1.5"), o něco jemnější (200x228, 202 PPI), dotykový a zejména barevný - umí 64 barev. Hodinky mají kovový rám a co do funkcionality budou takové, jako měly být Pebble Time 2, na jejichž realizaci nedošlo, byť designově vypadají velmi podobně jako levnější model. Proti němu nemají ani kompas ani barometr, ale zato mají senzor pro měření srdečního tepu. Bateriová výdrž by měla být prakticky stejná jako u Core 2 Duo, předprodejová cena byla stanovena na 225 USD.

Oba modely pak mají mikrofon, vibrační upozornění, podsvícení displeje, ochranu proti vodě na úrovni IPX8 a šířku řemínku 22 milimetrů. U obou také byla zvýšena životnost tlačítek - kdysi se nad tím nikdo zvlášť nezamýšlel, ale když někteří uživatelé vydrželi původní Pebble používat deset let, podařilo se jim osazené mikrospínače postupně opotřebovat. Ty osazené u nových modelů jsou testovány na minimálně 60 000 stisknutí.

Předobjednat lze ihned, základní model Core 2 Duo bude dodáván od července, barevné Core 2 Time pak do konce roku. Nejedná se o žádnou crowdfundingovou kampaň, Eric vývoj a výrobu zaplatil z vlastních prostředků, tedy prodeje budou zahájeny nezávisle na počtu předobjednávek. Na e-shopu rovnou visí upozornění, že rozjede-li se do doby odeslání nějak významně celní válka mezi USA a zbytkem světa, budou bohužel muset být cla dodatečně kupujícímu doúčtována.

Domnívám se, že neodolám a zařadím se mezi předobjednávající, takže v budoucnu lze na tomto serveru očekávat recenzi.