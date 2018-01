Rekapitulace kosmických startů v roce 2017: USA, Rusko, Evropa a další...

TÉMA: Start superrakety po čtvrtstoletí se blíží. Máme se na co těšit

TÉMA: Start superrakety po čtvrtstoletí se blíží. Máme se na co těšit Michal Polák 12/20/2017 13:00:00 Už na tento měsíc chystají ve SpaceX zkušební zážeh rakety Falcon 9 Heavy. Začátkem následujícího roku pak má odstartovat jako první a jediná současná super-těžká raketa. https://diit.cz/sites/default/files/fheavy_product_page1.jpg

Měsíční orbitální stanice, jejíž stavba začne v polovině 20. let tohoto století, to je společná vize obou národních kosmických agentur s tím, že se počítá s pozdějším připojením dalších zemí k projektu.

USA a Rusko se dohodly na orbitální stanici obíhající Měsíc David Ježek 10/03/2017 10:30:00 Měsíční orbitální stanice, jejíž stavba začne v polovině 20. let tohoto století, to je společná vize obou národních kosmických agentur s tím, že se počítá s pozdějším připojením dalších zemí k projektu. https://diit.cz/sites/default/files/deep_space_transport.jpg

TÉMA: Co bude po Mezinárodní kosmické stanici? Michal Polák 01/05/2018 16:00:00 Už v roce 2016 schválili všichni hlavní partneři prodloužení provozu Mezinárodní kosmické stanice minimálně do roku 2024. Dost možná však bude fungovat o několik let déle – i proto, že ještě není naplánována její náhrada pro výzkum na nízké oběžné dráze kolem Země. https://diit.cz/sites/default/files/iss.jpg