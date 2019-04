Test Lenovo Tab M10 s deseti palci s Androidem. Má co říct?

V dnešním testu se zblízka podíváme na stále aktuální tablet z dílen Lenova, konkrétně Tab M10, který přináší 10 palců s poměrem stran 16:10, což nebývá příliš zvykem. V tomto segmentu se spíše setkáváme s klasickým filmovým poměrem 16:9 nebo stále častější 3:2 u dražších tabletů. Další zajímavost, či spíše přežitek, je operační systém, který je v našem případě stále Android, i když Google již delší dobu naznačuje pomalý konec systému pro Androidy.

Parametry jsou v našem případě spíše slabší:

CPU: Osmijádrový procesor Snapdragon 450 s pracovní frekvencí 1.8 GHz Operační paměť: 2/3 GB s dostupným úložištěm 32 GB typu eMMC (Kapacita se odvíjí od varianty) Obrazovka: IPS panel s úhlopříčkou 10.1 palce s rozlišením 1920x1200 a poměrem stran 16:10 Konektivita: K dispozici je Dual-band Wi-Fi (2.4 i 5 GHz) s Bluetooth verze 4.0, k nabíjení a přenosu dat slouží USB-C připojenou k sběrnici USB 2.0 Baterie: 4850 mAh, kterou lze dobíjet maximálně 10 W, přiložená nabíječka zvládne doručit pouze 2A při 5V, tudíž QuickCharge se zde nekoná. Váha a materiál: Plastové tělo s obrazovkou překrytou tvrzeným sklem (neznámého typu), celková váha je 480g (nezahrnuje nabíječku a kabel)

Parametry bohužel nikoho neohromí. Procesor, který je k dispozici, zvládne spíše méně, a na poměrně masivní obrazovku je k dispozici poněkud malá baterie, ale vydržte prosím. Dle mého názoru tento tablet má stále co říct. Je třeba se na celou situaci dívat jako na tablet, nikoliv jako na telefon, z čehož vychází i upravené testy zcela odpovídající finálnímu využití testovaného kousku Lenovo Tab M10.

Balení a zpracování

Prvně krátce o balení. Při zakoupení nás čeká poměrně velká krabice, avšak poněkud prázdná.

Po klasickém, ničím zajímavém rozbalení, je hlavní dominantou samotný tablet doplněný o dokumentaci s rozsahem textu, který by se vešel na malou stránku s formátem A5. Jako dále máme k dispozici nástroj pro vysunutí šuplíku, do kterého lze vložit MicroSD kartu nebo SIM kartu (lze si zvolit variantu tabletu s LTE modemem). Nesmí zde chybět nabíječka, která v případě Lenova je schopna doručit pouze 10 W, což nikoho neohromí, je to ale stále více, než dodává Apple ke svým telefonům. Přiložený USB kabel je na druhém konci zakončen USB-C konektorem, ale jak je možné čekat, jedná se o klasický USB kabel určený pro sběrnici USB 2.0, jen s modernějším konektorem. Bylo by hezké, kdyby výrobce přiložil do balení ochranné sklo obrazovky nebo jednoduchý obal, ale bohužel, to je z balení vše. Více se toho nenašlo.

Zpracování

Tato část bude o kousek zajímavější. Přední části dominuje obrovský IPS panel s rozlišením 1920x1200 pixelů, což je více než klasické FullHD. Poměr stran oceníte především při práci s dokumenty, kde i pár pixelů navíc vykouzlí mnohem více dokumentu, jako takového. Mimo obrazový panel je zde přední kamera sloužící k video hovorům, ale její kvalita je spíše zklamáním. Výrobce zde použil čip s rozlišením 5 MP s fixním zaostřením, což zpracováním a kvalitou spíše odpovídá tomu, co výrobce dával do telefonů okolo roku 2011. Je to tak akorát decentní na velmi, velmi občasné video hovory, kde není kladen důraz na detaily. Stále mi nejde do hlavy, proč výrobce prostě nevybrakuje telefon, který stejně už vyrábí ve fabrice o ulici dál a nepoužije byť třeba skladové zásoby fotoaparátů ze současných telefonů.

Text, který je okolo obrazovky jsou pouze nálepky, které lze snadno odstranit

Celá obrazovka je obehnána masou rámečku, což vůbec není špatně. Ano, vizuálně to nepůsobí tak kýženým dojmem, jako zcela nepostřehnutelný rámeček, který (ne)lze najít u současných telefonů, ale pro práci s M10 je širší rámeček k užitku. Při běžném používání je možné tablet uchytit bez toho, aby se uživatel neustále musel doslova vztekat s nechtěným ťuknutím do krajních míst. Zde problém není.

Horní strana je místem pro reproduktory. Jelikož jde o velký tablet, jsou k dispozici i poněkud velké reproduktory, které v případě Lenova jsou dva.

Dvojice reproduktorů díky umístění ve výkroji směřuje přímo na uživatele tabletu

Na straně levé se nachází tlačítko pro regulaci hlasitosti a zamknutí přístroje. Strana pravá ukrývá USB-C vstup, sluchátkový 3.5 mm jack a slot pro paměťovou kartu (případně SIM kartu u LTE verze).

Spodní strana je pak určena pro připojení externí proprietární klávesnice, kterou jsem bohužel nedostal k otestování.

Obrazovka

Velkým a vlastně jediným lákadlem tabletu M10 je obrazovka. Jak jsem zmínil, k vyobrazení obsahu je k dispozici celých 10 palců s rozlišením větším, než je klasické FullHD. Tento fakt lze ocenit jen při produktivitě, kdy extra prostor využijete při čtení dokumentů, či úpravě textu. U prohlížení klasických webových stránek je extra prostor dobrý, ale reálného užitku příliš k dispozici není. Ke sledování videa je panel méně vhodný, protože klasický obsah s poměrem stran 16:9 zkrátka nedokáže vyplnit celou obrazovku a tak budou vždy viditelné černé pruhy na horní a spodní straně. Nejvíce je přebývající prostor viditelný při sledování videa optimalizovaná pro ultra širokoúhlé telefony, které zažívají v posledních letech boom.

Díky tomu, že použitý panel je typu IPS, pozorovací úhly jsou velmi dobré ze všech stran

Co se praktických vlastností týče, panel je typu IPS a při rozbalení zvládne vykresliv až 97% RGB prostoru, což je na cenově dostupný tablet velice slušný výsledek. Lze tak i celkem slušně editovat fotografie.

Jas obrazovky je v průměru 327 cd/m2 a rozdíl kontrastu odpovídá hodnotě 800:1. Níže lze pak vidět, kde je podsvícení nerovnoměrné, což by vás mohlo obtěžovat především při tmavých scénách při maximálním podsvícení. Obrázek dokazuje, že je podsvícení rovnoměrné a jen levá horní strana vykazuje mírné přesvícení.

Horká místa, kde podsvícení je výraznější jsou viditelné na obrázku. Při běžném použití si toho nelze vůbec všimnout. Při testu čínského laptopu Teclast bylo podsvícení mnohem méně rovnoměrné. Výsledek je skvělý na tuto cenovou kategorii.

Barvy nejsou vybledlé ani při pohledu z ostřejšího úhlu

Zvuk

Co by to bylo za tablet, kdyby měl obraz, ale žádný zvuk? Lenovo bylo natolik milé a M10 vybavilo stereo reproduktory, které jsou chytře umístěny v horním zakřivení obrazovky, tudíž jsou namířeny skoro k uživateli. Při sledování videa vás doslova pohltí stereo zážitek v podobě levého a pravého reproduktoru.

Stereo ale není všechno a je třeba zmínit i kvalitu výstupu, kterou lze označit za lepší průměr. Zvuk, jenž se line z reproduktorů, je dostatečně hlasitý, ale postrádá hluboké tóny. Výšky jsou dostatečně čisté a lze poslouchat hudby bez většího problému. Celkově jde o nadprůměrný zvuk, vezmeme-li v potaz segment, do kterého tablet zapadá.

Tablet lze nabíjet a současně mít zapojená sluchátka, což se dnes už příliš nevidí u moderních přístrojů

Naštěstí se zde našlo dostatek místa na klasický 3.5 mm sluchátkový jack a tak v případě potřeby lze zapojit sluchátka pro lepší zážitek. Při zkušebním poslechu s Koss Pro4AAT tablet neměl problém s hlasitostí a vše bylo dostačující. Pro běžný poslech zcela v pořádku.