USA a Rusko se dohodly na orbitální stanici obíhající Měsíc

Roscosmos a NASA tak fakticky oživují dávné sny původních průkopníků dobývání vesmíru typu Sergeje Koroljova či Wernhera von Brauna. Vždyť i původní koncept amerického kosmického dopravního systému, který byl později okleštěn pouze na raketoplán, počítal s pravidelnými lety mezi Zemí a Měsícem, orbitálními stanicemi či základnou na Měsíci.

Orbitální stanice našeho nebeského souputníka je součástí většího projektu Deep Space Gateway. Ruská agentura dále pracuje na mezinárodních standardech pro stanice a dalších projektech, zejména se týkajících dokovacích částí a systémů podpory života.

O Deep Space Gateway se ve větší míře hovoří už několik měsíců. Stanice kolem Měsíce by měla obsahovat čtyři moduly: modul zajišťující energii a manévrování, obytný modul, logistický modul a přechodový modul. Stanice by mohla sloužit jako odrazový můstek pro mise do vzdálenějších částí vesmíru, plánovači v této souvislosti vidí logicky Mars.

Těžko v tuto chvíli říci, jak se systém ještě změní, jestli se podaří zajistit jeho dostatečné financování (viz desítky let vleklé sovětské/ruské problémy, americké problémy s raketoplány či obecně přetrvávající podfinancování NASA v době po Apollu 11) a také jak celý projekt zapadne či nezapadne do dalších lidských aktivit ve vesmíru, zejména co se týče soukromých společností typu Blue Origin a zejména SpaceX a plánů Elona Muska na mise na Mars.