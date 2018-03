Ve městě New Yorku byl uvalen zákaz těžby kryptoměn. Trpěli obyvatelé

Do rozjetého vlaku kryptoměn naskakuje čím dál více společností, které se zaměřují čistě na jejich těžbu. Jelikož však uživit tolik výkonných počítačů není levná záležitost a je zapotřebí si ohlídat i rentabilitu těžby, hledají místa, kde by náklady na provoz byly co nejnižší. Jedním z takových míst, které se stalo oblíbenou „baštou“ těžařských společností, je město Plattsburgh v New Yorku.

Městu se však tento nový trend a zneužívání místních podmínek nelíbilo, a proto uvalilo osmnáctiměsíční moratorium na společnosti zaměřené na těžbu, tedy dočasný zákaz. Ti, kteří již ve městě působí, tuto změnu už však nezaznamenají. Nařízení se týká jen nově příchozích.

Za porušení tohoto moratoria „firmou, jedincem, korporací či jakoukoliv jinou entitou“ uděluje město pokutu ve výši 20 600 Kč za každý den, kdy toto porušení přetrvává.

Cenový ráj

Plattsburgh je ideální místo pro těžbu kryptoměn z důvodu nejlevnější elektřiny na světě. A to díky hydroelektrárně postavené na řece svatého Vavřince. Cena pro obyvatele za kilowatthodinu je v přepočtu ~0.92 Kč, ve zbytku USA je přitom zhruba 2.5x vyšší.

Průmyslové podniky, Bitcoinové těžební společnosti nevyjímaje, platí v Plattsburgu ještě méně. Cena pro tyto společnosti se pohybuje kolem 0,4 Kč za kilowatthodinu.

Když se tyto společnosti usídlily v městečku, zvýšil se dramaticky odběr elektrické energie pro celou oblast. Jedna nejmenovaná společnost dokonce v lednu a únoru vyčerpala 10 % odběru elektrické energie z celkového měsíčního limitu pro město.

To byl i důvod, proč se musela bohužel zdražit elektřina i pro všechny ostatní ve městě. Vysvětlení je prosté. Město má k dispozici 104 megawatthodin za měsíc. Pokud překročí tuto hranici, je nuceno pořizovat elektřinu na trhu, který už je drahý. Náklady na pořízení se ale rozúčtují rovnoměrně mezi všechny odběratele, tedy i běžné obyvatele.

Zástupci těžebních společností prohlásili, že chtějí spolupracovat s městem tak, aby společně přišli k nějakému rozumnému řešení či kompromisu.