Vyzkoušeli jsme bezdrátový bezpečnostní systém Ajax. Pohlídá byt, dům i kancelář

Bezdrátové bezpečnostní systémy nás v prvé řadě zaujali svojí virální reklamou, kterou můžete zhlédnout níže. Spojili jsme se tedy s výrobcem a požádali o zaslání kompletní sady, abychom ji mohli vyzkoušet v našich kancelářích, které v období práce z domova občas zejí prázdnotou. Představme si tedy jednotlivě, co na nás čekalo v balení a jak jsme s jednotlivými produkty byli spokojení.

Postupně se podíváme na centrální řídící jednotku Ajax Hub 2 Plus; dále ovládací klávesnici Ajax KeyPad s bezdrátovou klíčenkou; bezdrátový senzor pohybu Ajax MotionCam s kamerou pro kontrolu alarmů; bezpečnostní zásuvku s monitoringem Ajax Socket; bezdrátové čidlo otevřených dveří či oken Ajax DoorProtect; bezdrátový detektor vody Ajax LeaksProtect; bezdrátový detektor kouře a teploty Ajax FireProtect a samozřejmě také sirénu Ajax HomeSiren.

Jednotlivé produkty jsou libovolně kombinovatelné. Svůj výběr můžete zúžit klidně jen na pár kousků, které naleznou uplatnění i malém panelákovém bytě, nebo naopak rozšířit pro maximální zabezpečení rodinného domku či firmy. My jsme jen maximalisté, co si chtěli osahat vše, co Ajax nabízí.

Několikrát jsme již zmínili, že jednotlivé prvky bezpečnostního systému jsou bezdrátové. První otázkou, kterou jsme si pokládali a vy zřejmě právě pokládáte, je jejich výdrž. Většina produktů se pohybuje rámcově v řádu několika let; dokonce i senzor pohybu s kamerou vydrží na jediné nabití až 4 roky. Čidlo snímající otevřené okno dokonce až 7 let. Pokud by ve vás tedy instalace bezpečnostních systémů evokovala představu zásadní rekonstrukce a komplexní kabeláže, pak vás systémy Ajax příjemně přesvědčí o opaku.

Centrální řídící jednotka - Ajax Hub 2 Plus

Začněme rovnou hlavním tahounem celého bezpečnostního systému, mozkem celé operace Ajax Hub 2 Plus. Její instalace se skládá pouze ze zapojení do elektřiny, připojení na internet, stažení aplikace a registrace uživatelského účtu. V případě výpadku proudu přepne centrální jednotka na záložní baterii, která nabídne až 15 hodin provozu.

Připojení na internet je řešeno vskutku chytře, máte totiž k dispozici hned několik variant. Tou primární je samozřejmě připojení přes klasický Ethernet kabel RJ45, dále pak integrovaná WiFi. Co však musíme pochválit, je možnost vložení SIM karty s LTE připojením, což při pořádném zamyšlení dává smysl a je až zarážející, že některé bezpečnostní systémy se prodávají bez této možnosti.

V případě výpadku proudu přepne centrální řídící jednotka Hub 2 Plus na vlastní záložní baterii, se kterou dokáže chránit objekt až dalších 15 hodin. O jakýchkoliv vnějších vlivech, včetně právě výpadku proudu, dostane uživatel notifikace.

Přestože centrální jednotka slouží jako spojka mezi jednotlivými zařízeními, také nabízí několik bezpečnostních prvků. Zadní krytka, skrze kterou přistupujete ke kabelům, je vybavena vlastním senzorem, který vás notifikuje o neočekávané manipulaci a v případě, že nejste doma, spustí alarm.

Skrze aplikaci si můžete nastavit až 64 různých scénářů. Ajax Hub 2 Plus umí spolupracovat až se 200 různými zařízeními, takže fantazii se meze nekladou. Zařízení lze například nastavit tak, aby automaticky vypojil zdroj vody, když by kdekoliv zaznamenal její vytékání; vypnout proud v případě požaru či třeba nastavit jednotlivým zařízením časový rozvrh, kdy mají běžet a kdy mají být vypnuty.

Pro vzájemnou komunikaci s jednotlivými zařízeními využívají bezpečnostní systém Ajax vlastní šifrované AES přenosy s názvem Jeweller. Hodí se poznamenat, že zařízení Ajax splňuje Evropské bezpečnostní normy EN 50131 a získal certifikaci Grade 2, které v praxi znamená, že systém dokáže odolávat útok i zkušeným záškodníkům s pokročilou výbavou.

Bezdrátové čidlo pohybu s kamerou – Ajax MotionCam

Ajax MotionCam je čidlo pohybu vybavené kamerou, která při spuštění poplachu vyfotí sekvenci snímků, které naleznete přímo v aplikaci. Okamžitě se tak můžete podívat, zda byl alarm spuštěn oprávněně a v objektu je útočník či zda jen někdo zapomněl vypnout systém. Veškerá data jsou šifrována a nedostane se k nim nikdo, kromě bezpečnostní agentuřy, pokud se rozhodnete využívat její služby.

Ajax MotionCam detekuje pohyb až na 12 metrů a dokáže rozpoznat i domácí mazlíčky, aby se vyhnul zbytečným poplašným notifikacím. O detekci se stará termální PIR senzor, který detekuje pohybující se objekty s teplotou srovnatelnou s teplotou lidského těla. Fotit dokáže i v absolutní tmě.

S centrální řídící jednotkou dokáže komunikovat až na vzdálenost 1700 metrů ve volném prostoru, takže ani pár pater nebude trnem v patě. Na jediné nabití vydrží údajně až 4 roky.

Bezdrátové čidlo otevřených dveří či oken – Ajax DoorProtect

Pro tento kousek ze sady jsme našli i využití mimo domácnost. Jeho primární zaměření slouží k detekci otevření dveří či oken, aby vás varoval v případě podezřelého vniknutí. Čidlo funguje na bázi magnetu, kdy se obě poloviny čidla vzájemně dotýkají a notifikují vás v případě, že dojde k jejich oddělení. Životnost baterie je u tohoto kousku vskutku impozantní, na jediné nabití vydrží až 7 let. Chytřejší verze tohoto čidla umí reagovat i na otřesy.

Bezdrátový detektor kouře, plynu a teploty – Ajax FireProtect Plus

Občas je potřeba chránit domácnost i před sebou samotným. Obzvláště v období Home Office často pendlujeme mezi kuchyní a počítačem, přičemž někdy úplně zapomeneme, že jsme nechali zapnutou troubu. Bezdrátový detektor kouře a teploty vás dokáže na nepozornost upozornit, chytřejší verze snímá dokonce i unikající plyn CO. Na jediné nabití vydrží detektor až 4 roky.

Bezdrátový detektor vody – Ajax LeaksProtect

Podobnou myšlenku následuji i detektor vody, který je ze spodní strany vybaven kontakty detekující přítomnost vody. Můžete jej umístit například pod pračku, myčku na nádobí nebo pod okno. Čidlo vyhodnocuje velikost elektrického odporu mezi čtyřmi páry kontaktů umístěnými ve spodní části krytu. Na jediné nabízí vydrží až 5 let.

Detektory vody a kouře, plynu či teploty se mohou hodit i u prarodičů, u kterých zapomnětlivost je s přibývajícím věkem čím dál horší a my občas trneme hrůzou, zda je všechno v pořádku.

Chytrá zásuvka Ajax Socket

Tento zásuvkový adaptér vypadá na první pohled nevinně, ale ti šikovnější si s ním mohou skutečně řádně vyhrát. V prvé řadě nabízí přehled o spotřebě jakéhokoliv zařízení, které skrze něj připojíte, takže můžete například sledovat, kolik energie žere váš počítač, lednička, pračka, mikrovlnka a podobně. Ale to svedete s kdejakou chytrou zásuvkou, pojďme se spíš podívat, jak takový chytrý adaptér spárovaný s bezpečnostním systémem pomůže ke klidnému spaní.

U centrální řídící jednotky jsme zmínili nastavení až 32 scénářů, při kterých můžete systému říct, co má, za jakých okolností dělat a víceméně si naprogramovat chování celé vaší domácnosti. Pokud do zásuvky zapojíte například světla, můžete je centrální řídící jednotka aktivovat ve chvíli, kdy detektor pohybu zaznamená podezřelý pohyb, a případného zloděje vyplašit.

Můžete také nastavit, aby se spotřebiče zapojené do těchto adaptérů automaticky zapínalo či vypínalo podle zvoleného časovéh harmonogramu.

Dodatečné ovládání bezpečnostního systému

Přestože mobilní aplikace bude mít patrně hlavní slovo pro většinu lidí, kteří se rozhodnou vytunit si domácnost tímto systémem, je rozhodně lepší mít více možností, jak aktivovat či deaktivovat tento systém.

Tím nejpohodlnějším způsobem je patrně bezdrátová klíčenka Ajax SpaceControl. Pokud byste nevyužili geolokace, pak jednoduše při odchodu aktivujete systém zmáčknutím tlačítka a při návratu jej stejně tak deaktivujete. Zvyknout si jde poměrně rychle a brzy se z toho stane rituál. Na jediné nabízí vydrží až 5 let.

Tím nejelegantnějším způsobem, který jako by byl přímo vystřižený z filmů, je bezdrátová klávesnice Ajax Keypad, kterou umístíte například za dveře a při návratu domů nacvakáte pro deaktivaci systémů svůj PIN. Na jediné nabití vydrží přibližně 2 roky.

Párování bezpečnostních prvků a hlášení bezpečnostním složkám

Instalace systémů Ajax je vskutku rychlá a bezproblémová, výrobce nicméně doporučujeme přenechat ji odborníkům. Profesionální instalace pomůže předejít falešným poplachům, pokryje veškeré možné příležitosti k útokům a garantuje spolehlivou funkčnost systému v život ohrožujících situacích.

Každé zařízení má na své krabičce umístěný QR kód, který naskenujete přímo v aplikaci Ajax Security System. V aplikaci je nutné vytvořit profil místnosti, ve kterém se zařízení nachází, a libovolně jej pojmenovat.

Další zásadní otázkou je, do jaké míry lze bezpečnostní systém využít v praxi. Kromě chytrých funkcí a notifikací, které máte k dispozici lusknutím prstu skrze aplikaci, spolupracují systémy Ajax s českou bezpečnostní agenturou Wakenhat. Svůj systém si tak můžete doplnit o jejich službu pultů centrální ochrany, aby vás v případě narušení kontaktovala a domluvila se i na případném zásahu.

Bezpečnostní systémy Ajax je možné zakoupit na stránkách oficiálních partnerů pro Českou republiku.