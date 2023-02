3D tiskárny jsou skvělou investicí: Pořiďte si jednu takovou s -52% slevou!

Zdroj: Shutterstock

Současné technologie se mílovými kroky ubírají neustále dopředu a to, co by ještě před dvaceti lety bylo čisté sci-fi, je dnes běžná realita. To se samozřejmě netýká jen mobilních telefonů, notebooků a umělé inteligence, ale i kutilství. V dřívějších dobách si lidé doma v dílnách na koleni vyráběli různé užitečné pomůcky do domácnosti či si dlátkem vyťukávali monogramy na benzínovou nádrž své motorky.

Dneska tuto práci pohodlně nahradily 3D tiskárny a gravírky, nebo-li laserové gravírovací stroje. Právě těmto dvěma zařízením, které způsobily revoluci pro všechny kutily, se budeme v dnešním článku věnovat. Právě díky 3D tiskárně si kutilové mohou vytisknout prakticky cokoliv od akčních figurek a různých doplňků do dílny až po nové pomůcky do kuchyně a domácnosti. Zároveň ale mohou nejen své výtvory vylepšit pomocí gravírky, která jim dokáže na mnoho povrchů vygravírovat logo společnosti, věnování, podpis, citát, obrázek, apod.

Gravírovačka LC400 PRO

Gravírovačka je vlastně stolní diodový laser a gravírovací plotr, který díky nejnovější technologii dokáže bodově koncentrovat zdroj světla. Tím umožní vyrýt požadovaný obrazec do vašeho předmětu a nahrazuje kdysi slavné řemeslo kovorytectví.

Konkrétně model LC400 PRO se může pochlubit nadprůměrnou přesnost pří gravírování obrazců o rozměrech až 400 x 400 mm, což je dostatečný rozměr pro většinu potřebných obrazců. Použít ho můžete na kov, dřevo, plast, papír, bambus, kůži a další.

Výkon samotného laseru je 4,5 – 5,5 W, což z něj činí výkonný stroj, který má ale ultra jemnou přesnost s odchylkou ± 0,01 mm. Tento laser tak dokáže vyrýt jemný vzor stejně jako vyřezat prakticky cokoliv. Myšleno je zde i na bezpečnost, a proto je gravírovačka vybavena speciálním stínícím krytem, které ochrání oči od nebezpečného záření.

Pokud je laser extrémně zatížen a hrozí přehřátí, aktivuje se speciální pojistka, která gravírování pozastaví. K zastavení laseru dojde i při vnějším nárazu na gravírovačku. Za zmínku stojí i snadná montáž, kterou by průměrně zkušený člověk měl zvládnout do 15 minut. Model LC400 PROmá navíc širokou kompatibilitu se standardním a obecně používaným gravírovacím softwarem, jako je LaserGRBL, LightBurn, Benbox či GrblController.

3D tiskárna FLSUN SR Delta

Důležitým pomocníkem každého kutila ve 21. století je 3D tiskárna. Investice do ní se navíc brzy sama zaplatí, protože dokáže vytisknout mnoho potřebných věcí a předmětů za zlomek ceny, což je při současné inflaci cenný argument. Konkrétně tento model FLSUN SR Delta dokáže tisknout předměty o maximálních rozměrech 260 x 330 mm při rychlosti tisku 150 – 200 mm/s, což je několikanásobně vyšší rychlost, než je na současném trhu běžné.

Tiskárna má robustní konstrukci díky kvalitním vodícím lištám, díky čemuž je umožněn i vysokorychlostní tisk. Co je při vysokorychlostním tisku důležité je i řádný odvod tepla, o který se v tomto případě starají tři ventilátory. Dlouhou životnost zajišťuje i 10mm řemen, který se pyšní vyšší odolností.

Plocha, na které se tisk nanáší je skleněná, což umožňuje nejen lépe nahřát celou plochu, ale také snadněji sejmout výsledný model. Na 3D tiskárně nesmí samozřejmě chybět ani barevná dotyková obrazovka nebo pojistka proti výpadku proudu.

