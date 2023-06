4 základní strategie, jak vytvořit mobilní aplikaci

Vrhněte se do kódování

První možností, jak vytvořit mobilní aplikaci zdarma, je si ji vlastnoručně nakódovat. Pokud umíte nějaký vhodný programovací jazyk a chcete si aplikaci připravit zcela sami, můžete se do toho směle pustit. Finance ušetříte, ale počítejte s tím, že vás to bude stát hodně vašeho času.

O to víc v případě, že žádný programovací jazyk neumíte a rozhodnete se ho teprve naučit. Je to opravdu jako se učit cizí řeč. Na internetu najdete mnoho příruček i videí, které vám s osvojením programovacího jazyka i tvorbou mobilní aplikace pomůžou. Některé jsou zdarma, jiné placené, ale největší cenou bude právě váš čas.

Pamatujte, že nestačí jen umět programovací jazyk, ale potřebujete ovládat i UX a UI design, aby byla mobilní aplikace intuitivní a snadno ovladatelná. Pokud navíc budete chtít, aby vaše aplikace fungovala pro Android i pro iOS, budete se muset naučit programovací jazyky dva a vytvořit samostatnou verzi pro každý z těchto operačních systémů.

Pro vývoj aplikací pro Android se obvykle používá programovací jazyk Java nebo Kotlin a vývojové prostředí Android Studio. Na druhé straně pro vývoj aplikací pro iOS se používají jazyky Swift nebo Objective-C a vývojové prostředí Xcode. Oba operační systémy mají také rozdílené směrnice pro design a uživatelské rozhraní a spoustu dalších odlišností.

Tip: Pokud se při vývoji zaseknete, narazíte na chybu, kterou nebudete umět odstranit, nebo budete potřebovat konzultaci, můžete využít IT support pro vývoj aplikací, který některé firmy nabízí.

Použijte software pro tvorbu aplikací

Pokud nemáte pro aplikaci skutečně specifické požadavky, můžete využít nástroje pro no-code tvorbu aplikací. V nich si aplikaci sestavíte z dopředu navržených prvků, které můžete různě modifikovat, aniž byste museli umět programovací jazyk. Prostě jen přetahujte předpřipravené prvky tam, kde se vám líbí.

Na trhu takových nástrojů najdete celou řadu. Známé jsou například Microsoft Power Apps, Flutter nebo App Builder.

Při tomto řešení odpadají hodiny práce s kódováním (a učením se kódování), ale stále je potřeba mít znalost UI a UX, aby výsledná mobilní aplikace dobře fungovala a byla uživatelsky přívětivá. Vývoj také nebude zcela zdarma, ale pořád výrazně levnější než najmutí profesionálního vývojáře (pravděpodobně se vejdete pod 50 tisíc korun).

Zaplaťte vývoj aplikace na míru

Pokud pro vás cena vývoje aplikace nehraje takovou roli, ale opravdu s ní nechcete ztrácet čas (ani s no-code tvorbou v programovacím nástroji), můžete si samozřejmě najmout profesionální vývojáře mobilních aplikací.

Vývojáři vysvětlíte, co od aplikace očekáváte a jaké máte bližší představy. Ten následně připraví vizuální návrhy. Jakmile si schválíte UX, pustí se do kódování a později do testování a optimalizace. Výsledkem bude vaše vlastní aplikace, pro kterou jste nemuseli hnout prstem.

Cena vývoje aplikace se liší podle její složitosti a vašich požadavků. Obvykle se pohybuje mezi dvě stě tisíci až dvěma miliony korun.

Zkuste ji vybarterovat

Pokud máte zajímavé kontakty a co nabídnout, zkuste vývoj mobilní aplikace směnit za své služby. Nabídněte vývojáři na oplátku marketingové služby, správu účetnictví nebo cokoliv, čím se vaše firma zabývá a co jemu naopak chybí. Je možné, že si plácnete a uzavřete oboustranně prospěšnou dohodu.