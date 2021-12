5 důvodů, proč potřebujete 3D tiskárnu pro vaše deskové hry

3D tiskárny jsou všestranný nástroj, na kterém si můžete vytvořit prakticky cokoliv, co se vejde na jejich tiskovou plochu. Nad některými výtvory až zůstává rozum stát, sami je však vymýšlet nemusíte. Stačí je stáhnout z internetu, otevřít a spustit tisk. Toto hobby si zamilovali především geekové a nerdi, kteří si rádi zdobí poličky krásnými předměty a případně i milují jejich vymalovávání.

Začátečníkům doporučujeme sáhnout po levnějším modelu, jako například Aibecy 115V/230V 360W, který nyní sežene v -56% slevě. Z německého skladu k vašim dveřím slibuje internetový obchod bezplatné dodání do 3-5 pracovních dnů.

#1 Vtahující zážitek z hraní

Na 3D tiskárně si můžete vyrábět vlastní akční figurky, ať už jen k vystavování nebo pro jejich zapojení u nejoblíbenějších deskových her. Deskové hry obvykle pro snížení nákladů volí obyčejné panáčky nebo takzvané dřevěné meeples. Vyzdvihněte imerzi a popusťte uzdu fantazii, abyste příště u deskohraní uprostřed lítého boje mezi krvelečnými hordami zombií táhli skutečným válečníkem… než panďulákem z Člověče, nezlob se.

Sáhněte rovnou po kvalitnější tiskárně Artillery Hornet, která disponuje vyšší přesností při tištění detailů a pracuje lépe s teplem. V internetovém obchodě TomTop ji nyní naleznete v -59% slevě s termínem bezplatného dodání do 3-5 pracovních dnů.

#2 Vymalovávání figurek je skvělou rodinnou aktivitou

Vašeho nového hobby se mohou zúčastnit i děti. Vytištěné figurky sice můžete rovnou zapojit do vašich rodinných sešlostí, ale daleko větší zábava je si s nimi trochu vyhrát. Očistit šmirglpapírem, vytáhnout štěteček, modelářské barvy a ozdobit si svého hrdinu k obrazu svému či k obrazu vašich dětí.

#3 Ztracené dílky si vytisknete

Po několikátém hraní deskové hry v rodinném kruhu často zjistíte, že vám chybí některé figurky či dílky. S trochou štěstí není podstatný a jejich absence vám hraní nijak nenaruší. Pokud však ztratíte stěžejní kousek, bez kterého se nedá hrát, můžete krabici rovnou celou vyhodit. Jeden konkrétní dílek totiž v obchodech hned tak nenajdete. S 3D tiskárnou ho máte za pár desítek minut či hodin vytištěný.

Do bytů doporučujeme sáhnout po modelu HALOT-ONE od osvědčené značky Creality. Tato 3D tiskárna disponuje poklopem, aby tisk probíhal v uzavřeném prostoru. Figurky z pryskyřice nabízejí perfektní detaily, ale zahřáté musí být zakryté kvůli výparům. Využijte při nákupu z internetového obchodu TomTop náš slevový kupón YFYCHO, a zajistěte si senzační -62% slevu.

#4 Zjednodušte si organizaci deskových her

Zjednodušte také své organizování deskových her vytištěním vlastních insertů, neboli organizéru všech kartiček a figurek, o rozměrech padnoucích přesně do krabice. Každá světově populární desková hra za sebou táhne bandu nadšených fanoušků, kteří tyto inserty sami navrhují a dávají volně ke stažení.

#5 Výtvory můžete prodávat nebo s nimi machrovat

Využití 3D tiskárně sahá daleko za hranice deskových her. Můžete na ní tisknout různé zlepšováky do domácnosti, modely automobilů, akční figurky k vystavení na poličku, bysty superhrdinů nebo modely budov. Své výtvory můžete ukazovat přátelům, stavět do vitríny nebo si z 3D tisku udělat nový vedlejšák a přivýdělek – objekty můžete prodávat třeba na internetu.

Tip redakce: Creality Sermoon D1

Spokojte se rovnou s tím nejlepším a sáhněte po 3D tiskárně Creality Sermoon D1, která zaujme už na první pohled precizním zpracováním a designem. Výše zmiňované modely byste se snažili schovat do garáže nebo dílny, Sermoon D1 můžete klidně postavit do svého obývacího pokoje. Díky poklopu je velmi tichý, pracuje rychle a precizně.

Na YouTube naleznete desítky českých i zahraničních recenzí, které si tento model velmi pochvalují. Původní cena tohoto modelui sahá do desítek tisíc, využijte však v internetovém obchodu TomTop náš slevový kupón a pořiďte si jej v -65% slevě s bezplatným dodáním do 3-5 pracovních dnů.

Alternativou jsou gravírovací stroje

Pokud chcete zůstat věrni dřevěnému materiálu nebo zvažujete nad kompaktnějším řešením, zvažte namísto 3D tiskárny koupi gravírovacího přístroje. Laserové gravírování je jednodušší na údržbu, nevyžaduje dokupování náplní a snadno jej přenesete po bytě či schováte na skříň. Jako cenově dostupnější řešení doporučujeme VG-L7, který v internetovém obchodě TomTop nyní seženete v -49% slevě.

Gravírání otevírá dveře úplně jiné disciplíně, na které jsou naopak 3D tiskárny krátké. Můžete s nimi tvořit krásné mozaiky, vybrousit rodinné fotky do dřevěných destiček, jméno vašeho domácího mazlíčka na jeho známku a další. Ambicióznější uživatelé mohou sáhnout po robustnějším ATOMSTACK A5 M30, který při využití našeho kupónu AA5M30 seženete v internetovém obchodě TomTop v -40% slevě