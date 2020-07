5 důvodů, proč zvolit grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 16. řady

Výrobci grafických čipů si uvědomují, že o vítězi dnes nerozhodují jen hrubá čísla, ale také uživatelský komfort a zážitek; přidaná hodnota, kterou konkurence nemůže snadno nahradit. A přestože je občas z recenzích jasně patrné, kdo se kdy stal vítězem a kdo poraženým, vždy reflektují jen situaci platnou ke dni svého vydání.

Trh je ovšem proměnlivý, pravidla se mění s každým novým modelem téhož čipu od jiného výrobce a s každým novým vydáním ovladačů. Zářným příkladem budiž květnová aktualizace operačního systému Windows 10, která grafickým kartám otevírá možnost vlastní správy paměti VRAM (tzv. hardwarově akcelerovaného GPU schedulingu), což zvyšuje potenciál herního výkonu a snižuje odezvu, jelikož se laicky řečeno nemusí grafické karty dovolovat operačního systému. V době vydání tohoto článku stihla na novou funkcionalitu zareagovat pouze Nvidia, kdežto AMD žádá fanoušky o trpělivost.

Při výběru grafické karty tedy musíte zohlednit především důvěru v danou značku a nabídku softwarových doplňků, které vám mohou či nemusí padnout do oka. Přejděme k pěti důvodům, pro které byste si měli do bedny navrtat právě Nvidia GeForce 16. řady, která přináší oproti starším generací hned několik zajímavých prvků.

#1 Oficiální podpora ReShade filtrů změní hry k nepoznání

Výkon grafických karet natolik poměřujeme skrze nejnovější videoherní tituly, že už zapomínáme na ty starší. Naše herní knihovničky přitom doslova překypují tituly, u kterých jsme se zapřísahali, že je konečně přehrajeme. A pokud jste jako statistická většina, pak se více vracíte k těm starším, než kolik pořizujete těch nových. Grafické karty GeForce 16. řady dokážou právě starším hrám vdechnout nový život.

Aplikování ReShade filtrů sice není nic revolučního, jelikož módování her je staré jako PC hraní samo, ale oficiální podpora přímo ze strany výrobců grafických čipů už ano. Aplikace GeForce Experience radikálně usnadňuje práci a zpřístupňuje potenciál modování i hráčům, kteří se buďto podobných úprav obávají nebo na takové opičárny zkrátka nemají čas.

V jednoduchém a příjemně intuitivním uživatelském rozhraní si obraz jednotlivých her můžete přizpůsobit dle vlastního vkusu. Na jediné kliknutí se vám otevřou možnosti, o kterých se autorům dané hry v době jejího vydání ani nezdálo, například upravíte hloubku ostrosti, kontrast, nasimulujete HDR, zaostříte detaily, oblečete hru do cel-shadu nebo třeba změníte poměr stran, abyste si titul zahráli i na ultraširokém monitoru (se kterými si starší hry jinak rozhodně netykají).

#2 NVIDIA Ansel vám dá kontrolu nad každým panoramatem

Jakmile si vyhrajete s nastavením výše a oblečete svoji hru do moderního kabátku, jistě si budete chtít uchovat na svůj výtvor vzpomínku, rádi se jím pochlubíte na diskusních fórech, před přáteli nebo si jej dokonce hodíte jako pozadí na plochu. Možnosti her jsou však limitované a víceméně jste odkázáni pouze na pohled, který vám nadiktovali vývojáři.

Jen vzácný vzorek titulů disponuje svým vlastním fotografickým nástrojem, který by dovoloval opustit okovy kamery a danou scénu si nasnímat dle svých představ. Nástroj NVIDIA Ansel tuto možnost rozšiřuje i do dalších her, jejichž zásoba se s každou další aktualizací rozšiřuje.

Pomocí tohoto nástroje můžete pohybovat s kamerou do všech směrů, natočit ji v libovolném úhlu, přidat vinětu, rozšířit barvy, zvýšit kontrast a další. Pokud jste si někdy upravovali fotku na Instagramu, pak si můžete věrně představit, co všechno dokážete s Anselem. Nástroj dokonce umí snímek zachytit v nejvyšším možném rozlišení, bez ohledu na výkon vašeho počítače (u screenshotu na žádných FPS nezáleží) a bez ohledu na možnosti vašeho monitoru.

#3 GeForce Experience šetří čas s hledáním ideálního grafického nastavení

Pokud patříte mezi smrtelníky, jejichž čas na této planetě je limitovaný, pak si s přibývajícím věkem vážíte každé minuty, kterou můžete věnovat hraní. Určitě se většina z nás ztotožní se situací, kdy zapneme hru a prvních pár hodin si jen pohráváme s nastavením, dokud nenajdeme svoji magickou hranici mezi výkonem a kvalitou.

A i když pak tuto hranici najdeme, najednou nás hra překvapí jinou pasáží, ve které se snímkování propadne třeba na polovinu, a náš boj s větrnými mlýny může začít znovu. Zatímco dříve bychom si v těchto příležitostech libovali, dnes už prožíváme niterní muka. Nechceme se spokojit s podřadnými vizuály, ale zároveň už chceme hrát, abychom si svoji volnou chvíli užili, než se opět budeme muset věnovat rodině.

Bezplatná aplikace GeForce Experience dokáže i s touto situací pomoci a automaticky optimalizuje hry tak, abyste si užili stabilní snímkování po celou dobu hraní za těch nejlepších vizuálních podmínek. Výrobci grafických karet mají po ruce ohromné množství dat napříč různými hardwarovými konfiguracemi, a tak dokáží spolehlivě spočítat, které grafické prvky si můžete v dané hře dovolit a které ne.

#4 NVIDIA Highlights zachytí nejdůležitější momentky

Během hraní kompetitivních stříleček se nám čas od času povede takový husarský kousek, že následně hořce zalitujeme, že jsme nepustili do pozadí nějaký nahrávací software. Nvidia Highlights je šikovným softwarem, který tuto starost řeší za nás. Během hraní běží tiše v pozadí, komunikuje s danou hrou a zaznamenává klíčové momentky, které následně ukládá do námi zvolené složky.

Výstupy pak můžete okamžitě zaslat svým přátelům na sociálních sítích nebo je schraňovat na disku, občas je prolétnout, promazat a postupně budovat sbírku svých nejlepších zářezů. Kdykoliv během hry můžete vyvolat uživatelské rozhraní, snímek upravit a rozhodnout se, kam jej hodit, aniž byste opustili samotnou hru.

#5 NVIDIA NULL boří hranice mezi odezvou a plynulým obrazem

Největším strašákem kompetitivních hráčů je pochopitelně obrazová odezva, tedy prodleva mezi tím, co se ve hře děje a co v daný okamžik vidíte na obrazovce. Cvičené oko pozná i jednotky milisekund, které pak rozhodují o životě a smrti. Někteří hráči dokonce obětují virtuální synchronizaci a dobrovolně strpí záškuby obrazu (dané nekompatibilitou obnovovací frekvence monitoru s frekvencí dodavaných snímků grafickou kartu) jen proto, aby nepřítele mohli vidět o desítky milisekund dříve.

Představte si všechny snímky, které vidíte na obrazovce, jako frontu, kterou grafická karta postupně renderuje. Nvidia Ultra Low Latency Mode (zkráceně NULL) se stará o to, aby tato fronta čekající na vyrenderování byla co nejkratší a nejnovější snímky se dostaly rychleji na řadu. Výsledek drasticky snižuje rozdíl v odezvě při zapnuté vs. vypnuté virtuální synchronizaci, a to až o 33%.

Předpokladem pro tuto funkci ovšem je monitor kompatibilní s technologií G-SYNC. Jako správný hráči si ale zajisté kompatibilitu svých periferií hlídáte.

Grafické karty Nvidia GeForce GTX 16. řady nabízejí perfektní poměr ceny k výkonu. Doporučit je můžeme s klidným srdcem všem příležitostným hráčům, kteří si chtějí užít současné hry v rozumném rozlišení při zachování 60 FPS. Kombinovat je můžete přirozeně s procesory od Intelu i AMD, ať už jste na internetu četli jakékoliv mýty – přeci jen by výrobci byli sami proti sobě, kdyby se rozhodli některý z táborů opomíjet.

Pokud vlastníte monitor o rozlišení 1440p, pak doporučujeme sáhnout GeForce GTX 1660 SUPER od výrobce Gainward , který za svoji cenu nabídne opravdu hodně muziky



, který za svoji cenu nabídne opravdu hodně muziky U monitorů s rozlišením 1080p si vystačíte i s levnější GeForce GTX 1650 SUPER od výrobce Gainward , ale u těch nejnáročnějších titulů počítejte s kompromisy

, ale u těch nejnáročnějších titulů počítejte s kompromisy Pokud cílíte na 4k/2160p rozlišení nebo toužíte po snímkové frekvenci 144FPS, pak se musíte zaměřit na vyšší řadu RTX, kterou si představíme v příštím článku

Ať už se ovšem rozhodnete nad jakýmkoliv modelem 16. řady, třeba od jiného výrobce, doporučujeme zejména GPU s přídomkem SUPER, kterým se označují refreshnuté modely postavené na novější technologii, vybavené GDDR6 typem paměti a dosahující až o 20 % vyššího výkonu než původní protějšky (v případě GTX 1650 SUPER dokonce až o 50 %).