5 nejlepších gadgetů do chytré domácnosti. Usnadněte si jimi život už dnes

Internetový obchod Gearbest právě zahájil masivní výprodeje, do kterých zařadil stovky produktů všech cenových kategorií a snížil veškeré ceny o desítky procent. Vybrali jsme pro vás 5 nejzajímavějších gadgetů do chytré domácností, které vám usnadní každodenní život, ušetří čas a ještě vám dovolí machrovat před známými.



Při své objednávce můžete dále uplatnit následující slevové kupóny, dle kategorie produktu:

Sleva 20 dolarů při objednávce nad 100 dolarů. GB100-$20off-

Sleva 15 dolarů při objednávce nad 50 dolarů. GB50-$15off-

Sleva 10 dolarů při objednávce nad 50 dolarů. GB50-$10off-

Sleva 10 dolarů při objednávce nad 100 dolarů. GB100-$10off-

Sleva 5 dolarů při objednávce nad 50 dolarů. GB50-$5off-

#1 Prachuvzdorná domácnost pomůže počítači

Začněme hned něčím, co potěší zejména naše desktopové a notebookové společníky. Prachem není bit jen člověk, ale především počítačové komponenty, jejich výkon, životnost a v důsledku všeho pak i naše peněženky. Předcházejte zanesenému pokoji a lapte všechen prach v místnosti do Xiaomi Smart Mi Air Purifier.

Vaše stará prachovka se začne brzy nudit, jelikož nebude mít co na práci. Zařízení položte kamkoliv do pokoje a nechejte ho konat. Stav ovzduší a znečištění pokoje můžete pohodlně kontrolovat v mobilní aplikaci, která vám prozradí teplotu, vlhkost, rychlost větráčků a stav prašného filtru. V nadcházejících vedrech pomůže i provzdušnit pokoj, aby se vám lépe dýchalo.

#2 Chytrý zvonek na dveře s integrovanou kamerou

Chraňte svoji domácnost tím nejelegantnějším způsobem, jako vystřihnutým z akčního filmu. Vyměňte svůj starý zvonek, který láká každého nezbedného puberťáka ke klukovinám, za chytrý bezdrátový zvonek se zabudovanou 720p kamerou a živým vysíláním, s možností nahrávání a dálkového odemykání dveří.

Zůstaňte pohodlně přikovaní na židli, až někdo zazvoní. Díky videozáznamu navíc máte konečně pálku na českou poštu, až bude výzva ve schránce tvrdit, že pošťák zvonil. A naopak, když bude zvonit dotěrný soused, můžete snadno utajit svoji přítomnost, aniž byste tiše cupitali ke kukátku.

#3 Chytré žárovky s RGB světlem a reproduktory

I z obyčejného lustru se dá udělat chytrá elektronika, která vzbudí zájem každého návštěvníka. Zašroubujte do něj chytré žárovky Utorch BL08A, které se svými úspornými 6W zvládnou plnit funkci prostorového zvuku a osvětlení hrajícími všemi RGB barvami.

Žárovku spojíte se svým mobilním telefonem skrze Bluetooth 4.0 a skrze aplikaci nastavíte, jakou barvou si přejete prozářit svůj pokoj, a pustíte do ni zvuk jako do běžného bezdrátového reproduktoru. Během svých večírků oceníte především možnost automatického zbarvení žárovky do rytmu hudby.

#4 Magnetický konektor k nabíječce telefonu

Nabíjecí kabel Univel zaujme hned na první pohled svým rozdvojením. První část kabelu je standardně zapojena do akumulátoru a druhou část nosíte neustále zapojenou ve svém smartphonu. Usnadníte si každodenní nabíjení, kabely jen přiblížíte k sobě, aby se automaticky spojily. Stejně jednoduché je i jejich odebrání, kdy telefon stačí jen vzít a odejít – žádný kabel neřešíte, odpojí se sám.

V praxi se pak jednoduché odepnutí hodí především, když o nabíjecí kabel někdo zavadí. S Univelem elektronická liána nešvihne mobilním společníkem o zem, jen se magnety od sebe odlepí a telefon se ani nehne. Během dne navíc zarážka v telefonu chrání nabíjecí slot od prachu a znečíštění.

#5 Palubní kamera do auta

Poslední kus z našeho seznamu se neřadí zrovna do gadgetů chytré domácnosti, ale rozhodně vám pomůže s rodinným rozpočtem, až se ocitnete v nemilé automobilové situaci. Čím dál tím více bohužel přibývá kaskadérů, kteří se vrhají pod kola automobilu doufajíc, že vytřískají z pojišťovny odškodné za zranění, které jim způsobí nevinný řidič.

Předcházejte těmto situacím palubní kamerou ve svém vozidle, abyste se v těchto krizových okamžicích vyhnuli platbám ze spoluúčasti. Takové částky se mohou pohybovat v řádech tisíců, mohou ovšem být i likvidační.

Zákazníci dále mohou při své objednávce uplatnit následující slevové kupóny, dle kategorie produktu: