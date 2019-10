Bezdrátová sluchátka s celodenní výdrží? Xiaomi Haylou se vrací s novou verzí

Bezdrátová sluchátka se už probojovala do první linie. Ještě do nedávna je sužovaly problémy s vydrží, která byla hlavním nepřítelem komfortního poslechu. Kdo by také chtěl být svazován tím, že zapomněl sluchátka strčit do nabíječky? S tím už je dnes konec, hledáte-li správně. A právě Xiaomi Haylou GT2 s vámi vydrží od rána do večera, aniž by vás nechaly ve štychu.

Každé ze dvou sluchátek disponuje vlastní baterií o kapacitě 43mAh, které vystačí přibližně na 4 hodiny nepřetržitého provozu. V samotném pouzdře se však ukrývá dalších 380mAh, ze kterých si pecka dočerpají energii pokaždé, kdy je schováte. V této kombinaci se tak dostanete až na magických 15 hodin provozu. Na jedno nabití vám tedy sluchátka vydrží od ranního vstávání až po večerní zalehnutí do postele. Výhodou pouzdra navíc je, že jeho šťávu můžete doplnit samostatně v průběhu dne.

Xiaomi Haylou GT2 vycházejí ze svého předchůdce Xiaomi Haylou GT1, přičemž spolu sdílí stejné parametry a stejně kvalitní hudební výstup i vstup. Změny však doznalo samotné pouzdro, které je nyní o 70mAh šťavnatější a disponuje vlastním nabíjecím kabelem. Ať už se tedy budete se sluchátky nacházet kdekoliv, nemusíte hledat žádnou nabíječku ani se vyptávat svých známých. Stačí kabel povytáhnout z krabičky a zapojit do nejbližší zdířky.

Samozřejmostí sluchátek Xiaomi Haylou GT2 je voděodolnost úrovně IPX5, která chrání pecky před deštěm i potem. Vzít si je tedy můžete bez problémů do nevhodného počasí či je nosit při sportování. Ovládání je vskutku jednoduché a příjemně intuitivní. Stačí poklepat na pecku a dle aktuální činnosti buďto přijme či položí hovor nebo pozastaví či spustí písničku.

Bezdrátová sluchátka Xiaomi Haylou GT2 patří k nejlepším zástupcům své kategorie. Zatím se bohužel v České republice neprodávají a je nutné se po nich ohlédnout v zahraničních e-shopech. Doporučujeme sáhnout po internetovém obchodě Ebay, kde je seženete za sympatických 410 Kč s dopravou zdarma.