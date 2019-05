Bezdrátové pecky od Xiaomi se nabíjí sami, když jsou schované. Nyní se slevou

Bezdrátová sluchátka jsou přirozeným vývojem na poli mobilních telefonů, které jsou dnes již prakticky synonymem pro poslouchání hudby na cestách. Jejich výhody dalece předčí nevýhodu, kterou je víceméně jen nutnost jejich nabíjení. Naštěstí i v tomto směru si již vyšlapaly cestičku, a dnes tak již můžete opomenout i tento dávný neduh.

Bezdrátová sluchátka Xiaomi Mi Airdots trable s výdrží vyřešily elegantně za pomocí powerbanku skryté v samotné krabičce od pecek. Kdykoliv je schováte, automaticky se začnou nabíjet, a svoji výdrž tak v průběhu dne znásobí až na neuvěřitelných 12 hodin aktivního poslechu. Na tento model upozorňujeme schválně, neboť jej právě naleznete za pár kaček v internetovém obchodě Ebay.

Výčet bezdrátových sluchátek tímto však nekončí. Jako první vstane na mysli chaotické kabely, které snad v našich kapsách popírají veškeré fyzikální zákony a dokáží se překroutit do takové změti, že by se od nich mohly hadí ženy v cirkusech leccos učit. Rozmotávání takových klubek vás nejenže zdržuje od kvalitního poslechu a drancuje vám nervy, ale také snižuje životnost sluchátek. Dříve či později se s kabelem dostanete do fáze, že jejich štelování do vhodného úhlu se stane denním chlebem.

Mobilní telefony se navíc neustále úhlopříčně zvětšují a zapojením klasických kabelových sluchátek tyto dimenze ještě rozšiřujete o další nevhodné centimetry. Kolikrát je pak potíž vůbec svůj smartphone narvat do kapsy, ať už náprsní či u kalhot. S bezdrátovými peckami jste svobodní, a telefon si můžete narvat kamkoliv chcete, aniž byste řešili, zda vám kabel povede přes ruku nebo pod rukou.

Váhově i ergonomicky potěší Xiaomi Mi Airdots i sportovce, jelikož je s jejich 4.2 gramy ani neucítíte na uších. Jejich univerzální tvar padne skvěle do kterýchkoliv boltců, ať už dámských či pánských, a během pobíhání a natřásání zůstanou držet jako přibitá. Pocit volnosti teprve poznáte, až když nebudete muset řešit pohupující se kabely před vašima rukama. V posilovně na strojích to platí dvojnásob.

Samozřejmostí je přítomnost mikrofonu přímo na sluchátkách, funkce pozastavování písniček a možnost zvedat hovory, či je vteřinovým podržením naopak odmítat. Dosáhnou až na vzdálenost 10 metrů od zdroje, takže můžete kdykoliv vstát od stolu a nepřemýšlet nad tím, kde vám mobil stojí.