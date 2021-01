Bezpečnost na internetu - 4 aktuální rizika

Phishing

V rámci tématu bezpečnost na internetu musí bezpodmínečně zaznít pojem phishing. Jedná se o způsob, kterým někdo věrohodně napodobuje oficiální webovou stránku nebo e-mailovou komunikaci bankovních institucí nebo jiných důležitých služeb. Obvykle útočník rozešle e-mailovou zprávu s uvěřitelným obsahem, oficiálním logem a celkově pravděpodobnou šablonou zprávy.

Varovný signál se vám má rozeznít v hlavě ve chvíli, kdy zpráva vyzývá k zadání vašich citlivých údajů (jméno a příjmení, uživatelské jméno, heslo, nebo dokonce PIN či číslo karty). Přes proklik z tohoto e-mailu můžete být dokonce přesměrováni na webové stránky, které vypadají jako pravé, a to doslova a do písmene.

Jak nenaletět?

Stanovte si, že do formulářů v e-mailu nebudete nikdy nic zadávat. Nikdy.

Podívejte se na e-mailovou adresu odesílatele, i ta může být při bližším pohledu zvláštní.

Pokud už přes proklik z e-mailu dojdete na webovou stránku, podívejte se do záhlaví na její adresu. Opravdu jste na oficiální stránce ?

? Otevřete si oficiální stránky instituce, od které si myslíte, že e-mail přišel. Jsou tyto dvě stránky opravdu stejné? A nepíše se už i na oficiálním webu, že se aktuálně objevily podvodné e-maily?

Zadejte část textu e-mailu do vašeho vyhledávače, možná zjistíte, že tento podvodný e-mail již někdo nahlásil.

Pokud je v e-mailu příloha, projeďte ji antivirem. Soubory .exe v žádném případě neotevírejte.

A hlavní je jednoduchá pomůcka: Banka nemá důvod rozesílat e-maily s odkazy na formulář s důvěrnými informacemi!

Hoaxy

Hoax v překladu znamená falešnou zprávu, mystifikaci nebo také novinářskou kachnu. Prostě a jednoduše něco, co ve skutečnosti není pravdivé, je to smyšlený příběh, ale je propracovaný, a má za cíl, abychom mu věřili.

Hoax často hraje na city a tváří se hodně důležitě. Typické bývají žádosti o naléhavou pomoc (např. pro nemocnou holčičku), nebo přinášejí šokující informace (např. čipování osob při testování na koronavirus). Zpráva se tváří jako únik velmi důvěrných informací z významných institucí a vy máte to ohromné štěstí, že jste se k této informaci dostali nebo se odvolává na poměrně důvěryhodné zdroje, což může být klidně FBI, WHO. Náznak, že se jedná o hoax by vám mohl napovědět závěr zprávy, ve kterém se žádá o další rozeslání e-mailu.

Hoaxy se nemusí šířit jen e-mailem, ale jsou známé i zprávy ve WhatsApp nebo na Facebooku. Aktuálně je v tomto směru docela “in” téma Covid-19. Ačkoliv hoax není tolik škodlivý jako phishing, pokud jde jen o přeposílání zprávy, některé hoaxy obsahují výzvy k platbě.

Kdykoliv vám přijde neobvyklá zpráva, a to i od člověka, kterého dobře znáte, zkuste si předmět e-mailu zadat do vyhledávače. Možná zjistíte, že vám přistál ve schránce hoax, který stojí jen za smazání nebo ignoraci. Využít můžete také speciální weby, které se hoaxy zabývají. Český je např. hoax.cz.

Online hazard

Riziko číhá i ve světě hazardu. A tím nemyslíme jen běžné hráčské riziko, které s sebou nese možnost prohry. Existují zahraniční online kasina, která se tváří důvěryhodně, ale přitom jsou podvodná. V případě výhry vám vaši výhru nevyplatí. V jiných případech z vás vylákají jen vaše osobní údaje a vstupní vklady na hru.

Tomuto riziku se dá předejít. Ministerstvo financí v rámci kontroly hazardu zavedlo licencování kasin. Aktuálně je v České republice sedm legálních online kasin. Jejich přehled najdete například na této stránce. Všechna tato legální kasina musí splnit přísné podmínky, např. podmínku disponovat vlastními zdroji v minimální výši 2 000 000 EUR, které pochází z průhledných a nezávadných činností, dále pak složit kauci jako záruku, že budou výhry hráčům vyplaceny.

Zároveň Ministerstvo financí spravuje seznam nepovolených internetových her, kde výslovně jmenuje kasina, jejichž provoz je u nás zakázaný. Poskytovatelům připojení v takovém případě ukládá povinnost blokovat přístup k těmto webům.

Zákon myslí i na boj se závislostí na hazardu. Proto zahrnuje povinné přestávky ve hrách v licencovaných českých online kasinech. Pokud hráč hraje bez přestávky 2 hodiny, je mu na dobu 15 minut zakázána hra.

Kyberšikana

Riziko, které je v poslední době hodně zmiňované a ze kterého rodičům vstávají vlasy hrůzou na hlavě, souvisí s dětmi. Jedná se o kyberšikanu, sledování stránek s pornografickým nebo rasistickým obsahem. V rámci nastavení počítače je možné zapnout rodičovské filtry, které nepovolené stránky dětem nezobrazí. Existují aplikace i antiviry, které s touto kontrolou obsahu pomáhají, ale svět internetu je dynamický a vždy o jeden krok před bezpečnostními opatřeními.

Riziko souvisí i s tím, co děti na internetu samy dobrovolně sdílí. V dobré víře při diskuzi se spolužáky může dítě poskytnout fotku nebo informace, které ho zaženou do kouta a povedou k šikaně. Ale nemusí jít jen o spolužáky, ale také o naprosto neznámé osoby, které se vydávají třeba za desetiletou holčičku. Vytvořit si falešný účet na Facebooku je totiž otázka chvilky. Podívejte se třeba na film V síti. Prevencí je hlavně to, že budete s dětmi o těchto rizicích mluvit.

U bezpečnosti na Internetu kromě jiného platí, že musíte používat hlavu, zapojte mozek a nenechte se manipulovat, ani citově vydírat. V případě, že si svou chybu uvědomíte, nenechte si trápení pro sebe. Ve většině případů je případ natolik vážný, že má smysl kontaktovat policii.