Bleskový výprodej: Pořiďte si 3D tiskárnu či gravírovací stroj se slevou až 77%

Zdroj: Shutterstock

V dobách středověku se pyšnili šlechtici a bohatí měšťané tím, že měli svá brnění, kočáry, kalichy a další předměty denní potřeby ozdobně označená a personalizovaná od profesionálního rytce. Není pochyb o tom, že mít něco označené svým erbem či jménem bylo tedy výsadou jen bohatých lidí.

V pozdějších dobách se z rytectví stalo gravírování a tato činnost se stala dostupnější i pro širší veřejnost. Nicméně jistá honosnost a zajímavost se kolem personalizovaných věcí pomocí gravírování točí neustále. Lidé si nechávají gravírovat jmenovky na dveře, vizitky, podepisují si notebooky a mobilní telefony a mnoho dalšího.

Naštěstí díky moderním technologiím nemusí v dnešní době lidé kvůli personalizaci svých předmětů denní potřeby či kvůli označení firemních počítačů společným logem utrácet velké tisíce a prosit nějakého zlatníka, který by vám to udělal. Na trhu se již celkem bez větších problémů dá sehnat domácí gravírovací sada, se kterou si můžete užít skutečně mnoho zábavy a kromě pořizovací ceny vás nikdo do konce života nebude stát gravírování ani korunu.

Patříte-li spíš mezi domácí kutily, kteří si neustále rádi něco vyrábí, vylepšují či si rádi hrají, můžete vyzkoušet práci s 3D tiskárnou. Mnozí se obávají toho, že přeci nejsou profesionálními grafiky či nemají vůbec žádné zkušenosti. Každý, kdo někdy měl v ruce 3D tiskárnu vám pak potvrdí, že veškeré obavy jsou zcela zbytečné.

Na internetu jsou dostupné veřejné knihovny, kde si můžete zdarma stáhnout prakticky cokoliv a nastavit si jen případnou výslednou velikost tisku a je to. Tím pádem nemusíte nic projektovat. Na druhou stranu nikdo vám nebrání se v grafickém editoru naučit a sám si třeba naprojektovat speciální držák na mobil.

Vytisknout si na 3D tiskárně můžete například case pro Raspberry Pi, krabičku na koření či čaje nebo mačkací větráček do ruky

