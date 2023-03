Bleskový výprodej: Pořiďte si 3D tiskárnu či gravírovačku až v -71% slevě

Zdroj: Shutterstock

3D tiskáren existuje na trhu skutečně velké množství od malých určených do garzonek, až po skutečně velké a průmyslové, které jsou schopny vytisknout i dům. Dneska se podíváme na tiskárnu, která je z kategorie ekonomických určených i do menších bytů. Anycubic Kobra Go i přes své kompaktní rozměry nabízí maximální tisknutelnou plochu 250 x 220 x 220 mm, díky čemuž můžete vytisknout až překvapivě velké objekty. Čistě pro představu, do takové plochy by se vešel i fotbalový míč.

Výhodou konkrétně tohoto modelu je, že má flexibilní tiskovou platformu, což je plocha z pružinové oceli, na kterou se tiskne váš objekt. Po vytisknutí stačít tuto plochu vzít, ohnout ji a model se jednoduše odlepí. Nemusíte tak řešit, jak přilepený model z podložky odstraníte.

Občas se také může stát, že dojde k přerušení dodávky energie během tisku, což by obvykle mělo za následek tisknout celý objekt znovu. Tato tiskárna má však speciální funkci, která si pamatuje, kde při tisknutí byla přerušena a po obnovení dodávky energie se obnoví i tisk, čímž velice ušetříte čas i peníze. Samozřejmostí je pak i jednoduchá montáž nebo robustní a stabilní konstrukce, která odolá i běžným nárazů či oděrkám.

Anycubic Kobra Go aktuálně pořídíte v -71% slevě, nabídka je ovšem kusově omezena. Podívejte se tedy, zda na vás vůbec ještě nějaký kus zbyl. Pokud patříte mezi ty rychlejší šťastlivce, může na vaše dveře zaťukat již do 1-2 pracovních dní v rámci dopravy zdarma ze sousedního Německa.

Dalším produktem, který vám pomůže najít si další koníček a probudit v sobě znovu malého kutila, je gravírovačka. Předně je zapotřebí vyvrátit jeden mýtus, protože mnoho lidí se domnívá, že gravírovačka dokáže vyrít nějaký text či obrazec pouze na kovovou podložku. Technologie pokročila, a ATOMSTACK A5 M50 tak dokáže pracovat i s materiály jako je dřevo, bambus, karton, plast, kůže, břidlice, nerezová ocel a další. Pomocí gravírovačky navíc nemusíte jen rýt ornament, ale můžete si ho z daného materiálu i vyříznout.

Snadno tak získáte nejen možnost personalizovat si mobilní telefon, ale připravíte si i vlastní vánoční či velikonoční ozdoby jednoduchým vyříznutím ornamentu ze slabé dřevěné desky. Součástí gravírovačky je i velice propracovaný kryt pro ochranu očí před laserovým zářením, protože odfiltruje až 97 % ultrafialového světla.

Oproti běžně dostupným modelům je zde laserové ohnisko až o 50 % menší, což samozřejmě zvyšuje přesnost i energetickou efektivitu. V praxi tato gravírovačka o výkonu 5,5 W může pracovat jako velké gravírovací stroje o výkonu 100 W. Objekty, které chcete vyříznout nebo opracovat pomocí gravírovačky, mohou být o maximálním rozměrech 410 x 400 mm, takže můžete opracovat většinu běžných materiálů i předmětů.

Gravírovačku ATOMSTACK A5 M50 aktuálně pořídíte v -66% slevě v internetovém obchodě Cafago. Nabídka je ovšem kusově omezena a téměř polovina je již rozprodána. I na tento model se vztahuje doprava zdarma, doba dodání pak činí 3-5 pracovních dní.