Bleskový výprodej: Pořiďte si chytré náramky Xiaomi či jiné až v -57% slevě

Zdroj: Shutterstock

Jedním z hlavních aktérů na poli s chytrými náramky se skvělým poměrem cena/výkon je slavná značka Xiaomi, v popředí s jejich modelem Xiaomi Mi Band 7 Pro, který splňuje ty nejžádanější funkce a je skvělou a levnou volbou pro všechny, kteří mají rádi přehled o svém zdraví, pohybu, spálených kaloriích, a vítají komfort ve čtení příchozích hovorů, zpráv a notifikací bez nutnosti vůbec vytahovat telefon z kapsy.

Xiaomi Mi Band 7 Pro mají velmi uživatelsky přívětivé prostředí, takže se v něm intuitivně zorientuje každý. Mimo klasické funkce nabízející propojení s vaším chytrým telefonem, je Xiaomi Mi Band 7 Pro vybaven i gyroskopem, optickým snímačem tepové frekvence, okysličení krve a také snímačem okolního světla.

Zároveň velice potěší voděodolnost do 5ATM, což znamená, že je bez větších problémů můžete brát s sebou do sprchy či do bazénu. Jako poslední je zapotřebí zmínit jejich nízká hmotnost a praktické rozměry, díky kterým budete mít pocit, jako by na ruce nic nebylo. V internetovém obchodě Cafago je nyní sežene prvních 500 nejrychlejších za akční cenu s -57% slevou! Tak mrkněte, zda se na vás usmálo štěstí a zda máte vůbec šanci.

2. Sportovní hodinky F15S

Za pouhých 600 Kč naleznete díky téměř 60% slevě v internetovém obchodě TomTop také sportovní hodinky F15S, které i při takto nízké cenovce dokázaly implementovat funkce monitorující zdraví, okysličení krve a propojení s chytrým telefonem. Disponují dokonce certifikací IP67, tedy můžete hodinky ponořit až na půl hodiny do hloubky jednoho metru.

Mezi jeho výbavou nalezneme dokonce i netradiční funkce jako například možnost měření teploty kůže. Patříte-li mezi sportovně založené typy, můžete využít některý z 11 sportovních režimů, které vám zpracují a zanalyzují kompletní průběh vašich sportovních aktivit. Dle technické specifikace by měly tyto hodinky vydržet až jeden týden na jedno nabití, což je pro běžné použití naprosto pohodlné.

V rámci cenové kategorie, ve které se tento model prodává, se jedná o skutečně nadprůměrnou nabídku. Právě model F15S je nyní k dispozici v internetovém obchodě TomTop za parádních ~600 Kč.