Bleskový výprodej: Robotický vysavač či pracovní notebook s až -70% slevou

Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C je pokročilý robotický vysavač s mopem s novou generací LDS laserové navigace. Dokáže tak rychle vytvořit mapu vašeho domova a efektivně naplánovat svoji trasu. Díky podpoře více map si můžete vytvořit čistící plán každé jednotlivé místnosti, a zajistit tak dokonalý úklid na míru. Veškerý úklid si jednoduše naplánujete v aplikaci Mi Home. Stačí kliknout na místo, které chcete vyčistit, nebo si naplánovat čas úklidu.

Vysavač disponuje 4000Pa sacím výkonem a čtyřmi úrovněmi sacího režimu. Chytrá elektrická kontrola vodní nádržky je další skvělou funkcí tohoto vysavače. Díky ní dochází k rovnoměrnému uvolňování vody a kontinuálnímu mokrému vytírání. Vaše podlahy budou nejen bez prachu, ale také skvěle osvěžené a dokonale lesklé.

Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C je navržen s ohledem na vaše pohodlí. Je vybaven výkonnou baterií s kapacitou 2600mAh, která zajišťuje dlouhou výdrž. Jeho elegantní bílá barva a kompaktní design se snadno zapadne do každého interiéru. Ať už potřebujete vysát vlasy, upravit podlahu nebo vyčistit koberce, tento vysavač s mopem vás nikdy nezklame.

Robotický vysavač s mopem Xiaomi Mijia Mi Robot 3C nyní naleznete v -70% slevě v internetovém obchodě Cafago. Součástí je i doprava zdarma do 1-2 pracovních dní z německého skladu. Nabídka je ovšem kusově omezena na 110 kusů a více než polovina už zmizela. Mrkněte se tedy, zda na vás ještě nějaký zbyl.

Lenovo ThinkBook 16+ je ideálním strojem se skvělým poměrem cena/výkon pro profesionální grafiky, editory videa nebo nenáročné hráče. Jednou z nejvýraznějších vlastností tohoto notebooku je jeho lehký a tenký design. S váhou pouhých 1,8 kg a tloušťkou 16,5 mm se snadno vejde do vaší tašky nebo batohu a umožňuje vám mít svou efektivní pracovní stanici kdekoli a kdykoli. Ať už jste v kanceláři, na cestách nebo doma, s ThinkBook 16+ budete vždy připraveni na akci.

Neomezená kreativita je podporována výkonným procesorem AMD Ryzen R5 6600H a integrovanou grafickou kartou s podporou ray tracing technologie, která zvládne rozjet i nejmodernější hry na střední či nižší detaily. S 16palcovým FullHD IPS displejem se světelností 2.5K a 60Hz obnovovací frekvencí budou vaše grafické projekty a videa vypadat živě a detailně.

Co se týče úložného prostoru, ThinkBook 16+ vás nenechá ve štychu. S 16GB LPDDR5 pamětí a 512GB SSD diskem můžete rychle načítat své aplikace, spouštět programy a ukládat velké množství souborů. Pokud by vám to nestačilo, notebook disponuje také dvojicí slotů pro M.2 2280 pevné disky s podporou PCIe Gen4, což vám umožní snadné rozšíření úložného prostoru dle vašich potřeb.

Kromě výkonu je také důležité myslet na dlouhou výdrž baterie. S baterií o kapacitě 62Whr získáte nejen delší životnost, ale také rychlejší odezvu a snadné multitaskingování. A co se týče tepla, nový ITS 5.0 systém odvodu tepla zaručuje, že váš ThinkBook 16+ zůstane chladný i při nejnáročnějších úlohách.

Lenovo ThinkBook 16+ nyní naleznete v -58% slevě v internetovém obchodě Cafago. Součástí nabídky je i doprava zdarma do 1-2 pracovních dní z německého skladu, takže se vyhnete doplácení na celnici. I tato sleva je však kusově omezena jen pro 50 nejrychlejších. Patříte mezi ně?