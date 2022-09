Bleskový výprodej: Vyzrajte na dárky a pořiďte si 3D tiskárnu s -85% slevou!

Zdroj: Shutterstock

Gravírování odjakživa patřilo k luxusní záležitosti a objevovalo se již na brnění zámožných rytířů a bylo nepsané pravidlo, že čím bohatší rytina, tím bohatší je rytíř. Gravírovací zařízení ale můžete použít k personalizaci třeba šasi od notebooku nebo zadní kryt mobilu, a vylepšit ho tak o věnování. Níže se podíváme blíže na model, který nyní naleznete v -49% slevě v internetovém obchodě Cafago.

Ještě pestřejší možnost nabízí 3D tiskárna, se kterou stačí prolétnout internet a pouhým stisknutím tlačítko obdarovat celou rodinu o sošky, figurky, pouzdra, držáky, helmy a další vychytávky třeba do domácnosti či do práce. Ti šikovnější si tímto mohou do budoucna přijít i na pěkný pasivní příjem, jelikož Facebookové skupiny se jen hemží poptávkami po vytištění nějakého projektu. Níže se podíváme blíže na model od společnosti Two Trees, který prvních 200 nejrychlejších pořídí ve vskutku šílené -85% slevě!

SCULPFUN S6 Pro

Začněme nejprve gravírovacím strojem, se kterým se z kousku neosobního zařízení rázem stane něco osobního a personalizovaného.Tento model má 5,5W LD + FAC bodový kompresní laser s ohniskem 0,08 mm, což je 2x méně než mají běžné lasery. Laserový paprsek je díky tomu dvakrát hustší a díky tomu je přesnější a silnější. Kryt laserového filtru dokáže odfiltrovat 98% ultrafialového světla, díky čemuž můžete s gravírovačkou pracovat i bez použití speciálních brýlí.

Stroj sám o sobě je velice bytelný a robustní, což opět přispívá k jeho přesnosti. Gravírovačka vám přijde přehledně složená a k jejímu složení a instalaci potřebujete bez větších technických schopností pouze 10-20 minut. Zařízení je plně kompatibilní s běžně používaným softwarem, jako je Laser GRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire a z formátů si můžete užít běžně užívané formáty JPG, PNG, DXF, SVG, G-code, NC, BMP a další. Gravírovací plocha 410 x 420 mm pak nabízí gravírování i skutečně velkých předmětů a ploch.

Využijte při nákupu v internetovém obchodě Cafago náš slevový kupón TTS6PTS a získejte slevu až 49%. Gravírovací stroj k nám z německého skladu doputuje v rámci dopravy zdarma již za 3-5 pracovních dní.

Two Trees SAPPHIRE

Tuto 3D tiskárnu pořídí v neuvěřitelné -85% slevě pouze 202 nejrychlejších uživatelů, tak se nejprve mrkněte, zda máte to štěstí a čtete o této akci včas. Tento model je určen spíše pro začátečníky, ale poradí si téměř s jakýmkoliv projektem. Nabízí tisknutelnou plochu o rozměrech 235 x 235 mm, se kterými si bohatě vystačíte a umístíte ji kamkoliv bez složitější reorganizace v místnosti.

3D tiskárna Two Trees SAPPHIRE vám navíc umožní pracovat s vysokou přesností, a to ±0,01mm. Můžete se tak těšit na krásné detaily, například u figurek pro wargaming, Dungeons and Dragons či jen tak na vystavování do skříně. Poradí si s tiskem z nejběžnějších materiálů jako PLA, ABS, PETG, dřevěného filamentu a podobně.

3D tiskárnu Two Trees Sapphire pořídíte s 85% slevou v internetovém obchodě Cafago. Zažehnout ji budete moci již za 3-5 pracovních dní, než se k vám dostane v rámci dopravy zdarma z německého skladu.