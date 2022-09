Bleskový výprodej: Zatočte s inflací a pořiďte si 3D tiskárnu s až -84% slevou!

Foto: Shutterstock

TWO TREES BLUER

3D tiskárna Two Trees Bluer je výjimečná svým celokovovým tělem, a nabízí tak solidní stabilitu. Zároveň disponuje tichým ovladačem, který se vyznačuje vysokou přesností při tisku. Veškeré informace i ovládání tiskárny se pak provádí přes přehledný 3,5 palcový barevný dotykový displej.

Dále jistě oceníte například funkci upozornění na docházející náplň či přerušení náplně. Samozřejmostí je funkce obnovení tisku po obnovení napájení, takže v případě výpadku proudu bude zkrátka tiskárna pokračovat tam, kde skončila. Maximální velikost tisku nabízí tento model v rozměrech 235 x 235 x 280 mm, které postačují i na středně velké sošky a figurky.

3D tiskárnu Two Trees Bluer ocení zejména začátečníci, kteří touží po levném a přesto nekompromisním řešení. Two Trees Bluer totiž nyní pořídíte v krásné -73% slevě v internetovém obchodě Tomtop. Jelikož je produkt zasílaný z německého skladu, nemusíte se obávat celního zadržení, ba naopak si s ním budete moci hrát už za 3-5 pracovních dní.

Využijte při nákupu této 3D tiskárny kupón FFTTBLUER a zajistěte si ještě dodatečnou slevu 500 Kč!

TWO TREES Sapphire Pro CoreXY

Druhý model je velice podobný tomu prvnímu a má dokonce i mnoho společných vlastností. I zde se totiž můžeme setkat s celoplechovou konstrukcí zajišťující vysokou stabilitu. Ovládání modelu Sapphire Pro probíhá přes 3,5 palcový LCD displej. Výsledné modely jsou však přeci jen o něco detailnější a práci s tímto modelem si užijí i pokročilejší uživatelé. Stává se tak ideálním kouskem pro ty, kteří s 3D tiskem začínají, avšak hledají model, se kterým si vystačí i poté, co do toho světa proniknou hlouběji.

Konkrétně u tohoto modelu se pak můžeme setkat s vysokou rychlostí tisku, která dosahuje až 300 mm/s a je kombinovaná s vysokou přesností. Tisková plocha vám pak umožní tisknout výtvory a velikosti až 235 x 235 x 235 mm, což není žádný drobeček.

Přestože je tento model v základní ceně dražší než-li předešlý kousek, díky senzační -84% slevě v internetovém obchodě Tomtop jsou dočasně cenově velmi blízko. Také je však tato sleva omezena jen pro 260 nejrychlejších! (Aktualizace: Více než polovina je již pryč, mrkněte tedy, zda na vás ještě nějaký kousek zbyl).

TWO TREES BLUER PLUS

Poslední model z dnešní nabídky je Bluer Plus. Ten vám přijde domů již předmontovaný z 95 %, takže jeho instalace je skutečně rychlá. Při tisku podporuje všechny standardní druhy náplní a vyznačuje se hladkým podávání náplně. Přesnost tisku může být někdy velice důležitá, zvlášť u jemné zdobených motivů. Tento model má dokonce dvakrát vyšší přesnost než jeho konkurence.

Model Bluer Plus je pak určen začátečníkům i středně pokročilým, kteří se nechtějí potýkat v budoucnu s jakýmikoliv kompromisy. Nabídne tak dokonce i větší tiskovou plochu o velikosti 300 x 300 x 400 mm. Díky tomu také nalezne široké uplatnění v tisku hraček, částí nábytku, modelů do školy či věcí denní potřeby.

3D tiskárnu Two Trees Bluer Plus je již sice o řád dražší než-li výše zmíněné modely pro začátečníky, ale pokud to s 3D tiskem myslíte vážně, rozhodně se vyplatí přihodit nějakou kačku - obzvláště když tento model v internetovém obchodě Tomtop nyní naleznete v -75% slevě!