Buďte Smart od A do Z: Doplňte si domácnost o těchto #6 vychytávek

Náš život je v čím dál větší symbioze s technologiemi. Jejich účel je, aby nám sloužily a zjednodušovali náš těžký život. A kdy je nejlepší čas na jejich nákup? V době slevových tornád, které právě demolují sklady internetového obchodu Gearbest. Vybrali jsme pro vás tuto šestici vychytávek, které by neměli chybět v domácnosti moderního člověka. Našli byste lepší kousky? Omrkněte aktuální portfolio všech produktů, které Gearbest zařadil do letního výprodeje.

Chytré hodinky Kospet Optimus PRO jsou špičkou ve svém oboru. Samozřejmostí je integrovaný slot na SIM kartu, nastandardem naopak duální operační systém. V těchto hodinkách najdete Android 7.1 v kombinaci s Lite OS, díky čemuž hodinky dosahují skvělých výsledků v délce pohotovostní doby, a namísto jediného dne z nich vytáhnete až celých sedm dní. Dlouhá výdrž je podpořena i nadprůměrnou kapacitou baterie, která činí 800 mAh. Kospet dokáží zcela nahradit váš dosavadní mobilní telefon a jako třešničkou na dortu oslní i 8 Mpix fotoaparát, kterým zachytíte každou momentku.

Z dílny společnosti Xiaomi vylezlo zdařilé chytré svítidlo, které doslova oslňuje po celém světě. Nabízí elegantní jednoduchý design a disponuje certifikátem IP60, tedy prachuvzdorností. Spolu se svítidlem obdrží zákazník i praktický dálkový ovladač, který umožní mimo klasického zapnutí a vypnutí nastavit i režim měsíce, teplotu barev či úroveň jasu, která je v rozsahu od 2 700 K do 6 500 K. Výrobce navíc uvádí, že životnost tohoto unikátního výrobku je neuvěřitelných 25 tisíc hodin.

Mimo malé svítidlo produkuje společnost Xiaomi v modelové řadě Yeelight i závěsné velké svítidlo, které je vyzbrojeno 280 svítícími zdroji, slévající do jednolitého celku a vytvářející nádherný a elegantní dojem. Svítidlo ovládáte pomocí mobilní aplikace, která umožňuje měnit úroveň jasu od 2 700 K do 6 500 K. Díky vyspělé technologii podporuje Google Assistent, Amazon Alexa, IFTTT a další služby. Není to zkrátka je primitivní žárovka, ale sofistikované osvětlení, která si může každý uživatel přizpůsobit dle svého.

Skvělá bezdrátová sluchátka seženete v internetovém obchodě Gearbest za symbolickou částku. Jsou vyzbrojeny baterií o kapacitě 380 mAh, která dokáže rozparádit vaše sluchové smysly až na pět hodin. Potěší rozhodně sportovce, běžce i běžného člověka, který si zkrátka chce zpříjemnit cestu do práce. Samozřejmostí je zabudovaný mikrofon a funkce tlumení okolního hluku, takže všechny hovory si vyřídíte bez okolního ruchu a bez zapocených boltců od displeje telefonu. Od výrobce dostaly do vínku 120 hodin pohotovostního režimu, takže je téměř vždy zastihnete plně připravené.

Další z povedených kousků od firmy Xiaomi je elektrický zubní kartáček, který je ideální pomůckou pro každého, koho již nebaví si dvakrát denně pět minut kverdlat v puse kartáčkem. Malý, ale výkonný motorek udělá tuto dřinu za vás. Stačí jen přidržet. Za pouhé dvě hodiny nabíjení dokáže sloužit plných dvacet dní. Samozřejmostí je pak nízká hlučnosti i certifikát na voděodolnost.

Tato vychytávka dokáže z vaší obyčejné televize výkonnou chytrou televizi podporující Google Cast, hlasové ovládání a vyzbrojenou Androidem 9.0. O svižný výkon se stará procesor Amlogic S905X2 s operační pamětí 2 GB a ROM 16 GB. V těchto vodách zcela nevídaným doplňkem je port na USB 3.0, takže ani filmy ve vysoké kvalitě se vám nebudou sekat, a vy si tak užijete maximální zážitek.