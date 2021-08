Češi oprášili legendární hru Plátýnko do online verze

Pokud jste na první otázku odpověděli kladně, určitě vás bude zajímat, že legendární karetní hra Plátýnko opětovně zažívá renesanci. Ze své prachem zapadlé minulosti ji vytáhli vývojáři z mladé české vývojářské společnosti Tech4Bet. A dali si věru záležet, aby si tak jako kdysi, i dnes získala srdce hráčů. Vždyť podívejte na video-recenzi hry.

Historie Plátýnka

V minulosti hra Plátýnko figurovala i pod názvy jako Gotes nebo Boží požehnání. Tato karetní hra se ve velkém rozšířila po České republice již v 19. století. Největší oblibě se jí paradoxně dostalo právě až za dob socialismu, který dělal přísně restrikce vůči hraní hazardních her. I když v bývalém Československu bylo hazardních her více než dost, na popularitě jí to rozhodně nevzalo.

Po večerech v zadních místnostech hospod nebo ve vybraných tmavých bytech se hrávalo až do rána. Své by o tom věděl říci i známý textař Michal Horáček, kterého právě tato hra inspirovala při tvorbě skladby "Srdce jako kníže Rohan". Po pádu komunismu došlo k uvolňování zákonů, které hazard zakazovaly. Rychle se rozrostla konkurence zahraničních ale i domácích kasin, které nabízely nové, zábavnější a komplexnější kasinové hry. Plátýnko postupně upadalo do zapomnění.

Co je to Plátýnko?

Hazardní hru Plátýnko řadíme mezi karetní hry. Hra se hraje s mariášovými kartami. Hrací pole je složeno z jednoho balíčku mariášových karet, které jsou našity na plátno. Je tvořeno 4 řádky a 8 sloupci. V každém řádku je uložena postupka jedné barvy (červeň, koule, zeleň, žalud) od sedmičky po eso. V každém sloupci je uložena jedná hodnota (sedmička, osmička, atd. až eso) všech barev.

Vaším úkolem jako hráče je tipnout si, kterou kartu nebo karty, bankéř z druhého balíčku vytáhne. Nejste omezeni počtem karet. Můžete vsadit také na všechny, ale není to příliš hospodárné. Ocitáte se každým kolem ve ztrátě. Vaše sázky umístěte na karty, které si myslíte, že budou vytaženy a když se kolo sázek skončí, bankéř vytahuje celkem 8 karet z druhého balíčku.

První tři karty vytažené z balíčku mají koeficient výhry 1: 1. Znamená to, že pokud jste vsadili 1 Kč a váš typ byl správný, vyhráváte 2 Kč. Druhé dvě bankéřem vylosované karty mají koeficient výhry 2: 1 a ze vsazené 1Kč máte výhru 3 Kč. Další dvě karty figurují s koeficientem 3: 1 a potenciální výhrou 4 Kč při sázce 1 Kč. Poslední vytažená karta se nazývá také "Haupttrefa". Ta je speciální v tom, že je jediná a její koeficient výhry je 9: 1. Z 1 Kč vsazené vyhráváte 10 Kč.

Tehdy vám výhra drasticky stoupne, pokud jste byli cele kolo úspěšný. Pokud ne, povětšinou vám dokáže zařídit, že se vám celý vklad "vrátí" za předpokladu, že jste vsadili přibližně stejnou hodnotu. Případně se ocitnete v mírném plusu, či minusu. Právě to dělá z Plátýnka zajímavou a zábavnou hru. Hraje se do poslední karty, která může zcela změnit poměry v celém kole.

Největší potenciál z hry máte, pokud se rozhodnete sázet na 8-10 karet a nejlépe stejnými částkami. Při sázení na méně karet zvyšujete riziko prohry, při větším počtu zvyšujete riziko ztráty a snižujete potenciál zisku na kolo, pokud i budete úspěšný.

Vývojářská Společnost Tech4Bet

Hru Plátýnko si například můžete zahrát v online kasinu Sazka Hry právě díky vývojářům z Tech4Bet. Je to mladá česká společnost, která vznikla v roce 2019 a své sídlo umístila v Brně. I když mladá firma působí na poli hazardu krátce, její tým je složen se zkušených českých profesionálů. Na svém kontě mají kromě Plátýnka i velmi populární ovocné online automaty. Ačkoliv výherní automaty od Tech4Bet nemusí sednout každému, své fanoušky si určitě svou jednoduchostí rychle najdou. Společnost mě ambiciózní cíle. Nejen, že usiluje být kvalitní konkurence pro všechny české a zahraniční firmy, zároveň chce být velkým inovátorem na poli herního odvětví.

Hra Plátýnko navzdory tlaku času, který ji na dlouhá léta pohřbil do ztracena, zahlédla i díky pánům z Tech4Betu opětovně světlo světa a ukázala hráčům pravou a nefalšovanou radost z hraní. Ví to být hra zábavná a velmi chytlavá, pokud se setká ten správný kolektiv hráčů na správném místě. Předtím než se však rozhodnete začít hrát za peníze, věnujte chvilku času přípravě. Viz nejprve tipy jak hru hrát a zkuste si nejprve naplno užít hru zdarma. Osvojíte si hru a zároveň naberete patřičné zkušenosti v dalším honu na pěkné výhry.