Chytrá domácnost za pár korun? S touto čtveřicí proměníte své sny ve skutečnost

Spolu s postupující technologií již začínají nahrazovat staromódní elektrické zásuvky chytré moderní zásuvky propojené s domácností a smartphonem. Mnoho lidí totiž přišlo na to, jak pohodlné je, když se nemusíte o nic starat a domov všechno zařídí z avás. Ráno uvaří vodu na kafe, přes den zaleje zahrádku, večer zapne topení, atd. Pokud vás již nebaví spěch a stres, navštivte internetový obchod Tomtop a nechte se rozmazlit.

#1 Chytrá WiFi zásuvková lišta

Mezi kvalitní produkty na trhu lze dozajista zařadit chytrou zásuvkovou lištu, která vyřeší vaše problémy s hledáním vhodné USB nabíječky na telefon, sluchátka, chytré hodink a podobn. Disponuje totiž čtyřmi klasickými zásuvkami s přepěťovou ochranou a USB porty. Každý z USB portů je vybaven detektorem připojení zařízení a podporou bezpečného a rychlého nabíjení až pro čtyři zařízení současně.

Díky možnosti připojit tuto lištu k vaši domácí WiFi můžete kontrolovat spotřebu jednotlivých zásuvek či ovládat celou lištu pomocí svého mobilního telefonu a mobilní aplikace. To vám usnadní i podpora Apple HomeKit, Amazon Echo, Alexa nebo Google Assistant. Díky možnosti sledovat energetický odběr jednotlivých zařízení a v případě potřeby je povypínat dotykem prstu v aplikaci rázem ušetříte.

Výbornou funkcí je možnost časovat zapnutí jednotlivých zásuvek. To dozajista ocení nejen muži, ale i jejich drahé polovičky. Představte si, že přijedete po celém dni z práce do vytopeného bytu díky elektrickému topení, zrovna klapla voda na kafe a ještě k tomu se akorát zapíná televize, abyste nepromeškali svůj oblíbený fotbalový zápas či televizní seriál. To zní přímo jako idylka.

Pro úspěšné nastavení není zapotřebí žádných zbytečných kabelů, stačí jen pomocí intuitivní mobilní aplikace jednoduše a rychle nastavit vše, co potřebujete. Šetřete si čas i peníze a pořiďte si jednu z chytrých liše v internetovém obchodě Tomtop, který zlevnil až o 64 % tyto dva modely.

#2 Chytrá zásuvka K oogeek

Pokud se vám zdá, že čtyři zásuvky jsou pro vás moc, Koogeek nabízí i cenově dostupnější variantu pouze jedné chytré zásuvky. Stejně jako zásuvková lišta se i tato chytrá zásuvka dá dálkově ovládat a monitorovat pomocí mobilní aplikace Koogeek Home. V aplikaci pak jednoduše a efektivně nastavíte i časovač, který vám umožní v klidu si naplánovat zapnutí/vypnutí vašich spotřebičů, případně vytvořit celý scénář či harmonogram vaší chytré domácnosti.

Můžete tak připravit modelovou situaci, kdy odcházíte do práce nebo uleháte ke spánku a vaše zásuvka za vás vypne veškeré spotřebiče. Tato zásuvka zároveň poslouchá i hlasové příkazy přes Apple HomeKit, Amazon Echo, Alexa nebo Google Assistant. V praxi to znamená, že si například ráno můžete poležet v posteli, místo toho, abyste běhali po bytě a nutně zapínali spotřebič.

Chytrou zásuvku Koogeek naleznete nyní v 31% slevě v internetovém obchodě Tomtop

Chytrý Wi-Fi spínač Sonoff Basic je v podstatě WiFi modul, který je napájen 230V ze sítě a dá se velice jednoduchým způsobem integrovat přímo do konkrétních spotřebičů či zařízení. Celý tento modul pak využívá cloudu Amazon Web Services (AWS) pro co možná nejbezpečnější přípojení k internetu. Díky tomu je pak možné využít eWeLink aplikaci a ovládat přes tento modul své spotřebiče odkudkoliv z celého světa. Pro jednodušší ovládání lze využít podporu Amazon Echo nebo Google Asistenta.

Tento spínač umožňuje také načasovat sepnutí na konkrétní čas a nastavit případné opakování. Tuhle výbornou vlastnost lze využít při sepnutí elektrického topení vždy těsně před tím, než se máme vrátit z práce nebo přes léto na zavlažování naší zahrádky. V rámci chytré domácnosti lze propojit více takovýchto spínačů, které se pak dají hromadně ovládat a vytvářet scénáře, jak má naše domácnost pracovat.