Chytré hodinky za lidovku: S těmito zmáknete zdraví a produktivitu levou přední

Postupem času, jak se vyvíjí nová technologie, se věci, které se nám zprvu zdáli být sci-fi záležitostí, stávají běžnou součástí našich životů. Těžko by si někdo před pár lety dokázal představit, že by mohl fotit telefonem, či se připojit na internet. Telefony už svou revoluci zažily. A schyluje se k další.

Teď jsou na řadě chytré hodinky. Až do nedávna byly pod tímto pojmem myšlen jen strojek na měření času. V současnosti se již stávají zcela běžnou součástí našich životů vymakané smartwatch. V mnoha funkcích dokáží dokonce simulovat mobil a výčet jejich funkcí je snad nekonečný. Novou velikonoční nabídku těchto nadupaných zařízení si jen pro vás připravil internetový obchod TomTop.

Tyto elegantní a luxusní hodinky jsou vybaveny fotoaparátem o rozlišení 8.0 Mpx, což je kvalita, jakou by mohly závidět i některé telefony. Veškeré ovládání se děje za pomoci 1.39” AMOLED displeje s detailním vykreslením a vyváženým kontrastem. Pokud chcete, aby vám tyto hodinky posloužily jako telefon, co máte „pořád při ruce“, můžete využít funkci Dual 4G LTE. Samozřejmostí je také operační systém Android 7.1.1., díky kterému je ovládání hodinek zcela jednoduché a intuitivní.

Hodinky Kospet Hope 4G vynikají mimo jiné i tím, že v sobě snoubí výhody telefonu a sportovních hodinek. Majitel si tak může dokonce zvolit až 9 sportovních profilů od běhu přes fotbal až po bedminton. Zcela neobvyklá u tohoto typu zařízení je duální satelitní lokační systém GPS + GLONASS, který je vyvinut tak, aby dokázal co nejpřesněji určit vaši pozici.

Kospet Hope pořídíte v internetovém obchodě TomTop za 2 790 Kč

I tento model vyčnívá v kategorii poměr cena a výkon. Svého majitele dokáže potěšit podporou Nano SIM a 3G. Jeho procesorový výkon o frekvenci 1,3 GHz je naprosto dostačující pro veškerou funkcionalitu i pro provoz operačního systému Android 5.1, díky čemuž si do nich můžete nainstalovat kdejakou aplikaci a přizpůsobit si je k obrazu svému

Zeblaze Thor Pro potěší i jablíčkáře, protože mimo podpory pro Android má podporu i pro iOS 9.0. Pro zachycení vašich momentek můžete využít zabudovaný 2.0 MPix fotoaparát. Možnost připojení vašich hodinek přes Wi-Fi na internet vám pak dá šanci tyto fotky hned uploudovat na všelijaké sociální sítě. Mimo tyto funkce se v klidu postará i o vytáčení hovorů, SMS a krom dalšího i o monitoring srdeční činnosti. Možná to zní jako sen – hodinky, mobil, tlakoměr, hudební přehrávač a to vše v jednom? – který si ovšem můžete splnit za lidovku.

Zeblaze Thor Pro přídíte v internetovém obchodě TomTop jen za 1 640 Kč

Zeblaze Thor jsou hodinky, které na první pohled zaujmou moderním designem. Ve svých útrobách ukrývají procesor o výkonu 1,25 GHz a ohromnou kapacitu úložného prostoru, kam se vám dozajista vejdou všechny vaše filmy a fotky. Ty si pak s radostí prohlédnete na Super AMOLED displeji o úhlopříčce 1,40 palců.

Stejně jako do předchozích modelů, tak i do tohoto můžete vložit Nano SIM, a ujistíte se tak, že nikdy již nezmeškáte svůj důležitý hovor nebo nepropásnete žádnou SMS. Jako velice příjemnou funkcionalitu můžeme označit integrovaný 5 MPix fotoaparát, díky kterému máte možnost uspořádat videochat, a to pouze prostřednictvím svým hodinek. Nemusíte se ani bát, že se vám během hovoru hodinky vybijí, protože 580 mAh baterka jim totiž nabízí dost štávy.

Zeblaze Thor 4 pořídíte v internetovém obchodě TomTop jen za 2 460 Kč

Multifunkční chytré hodinky Kospet Brave vás nikdy nenechají ve štychu, a to dokonce ani pod vodou. Disponují totiž certifikátem IP68, který zaručuje jejich voděodolnost. Můžete tak v klidu vlézt do sprchy, zaplavat si či zdolat nějakou horu. Díky 620 mAH baterii tak nemusíte ani na sebedelší trip tahat s sebou nabíječku či nějakou power banku.

Symbioza Nano SIM, chytrých hodinek a 4G vám poskytne naprosto dokonalou náhradu vašeho mobilního telefonu. Když k tomu přidáte měřič srdečního tlaku GPS a hromadu profilů nastavených pro sport. Můžete si tak při plavání či slaňování hlídat své srdce díky monitoringu srdečního tlaku či hecovat se k ještě věštím výkonům. Tyto hodinky jen čekají na to, až si dáte pořádně do těla.