Cloudové služby nebo vlastní NAS? Srovnáváme výhody, funkce a cenu

Jednoduše dostupné cloudové služby přilákaly pozornost široké veřejnosti a staly se běžnými nástroji při práci i v osobním životě. S opakujícími se koronavirovými vlnami a přechodem zaměstnanců na Home Office je jejich využití o to více efektivní a mnohdy žádoucí.

Lákavé zkušební verze bez měsíčních poplatků umožňují okusit možnosti síťového úložiště bez počáteční investice. Jeden nejmenovaný král je integroval přímo do svého operačního systému, druhý je vměstnal do svého internetového prohlížeče. Snadno si tak dnes získají i nové uživatele, kteří ještě před rokem neměli o tomto odvětví ponětí.

O to dražší však taková služba je, jakmile přejdete na jejich placenou verzi. Cloudové úložiště si však můžete jednoduše zřídit doma a ušetřit za pronájem u třetích stran. Hostujte cloudové úložiště na svém vlastním NAS serveru a otevřete si dveře k jejich plnému potenciálu. Tato technologie umí daleko více než jen vzdáleně uchovávat soubory.

V tomto článku se dozvíte, která varianta je pro vás atraktivnější z hlediska jejích funkcí a zda se vám vyplatí jednorázová investice do vlastní NAS, oproti pravidelným měsíčním poplatkům u cloudových úložišť třetích stran.

Levné cloudové úložiště? Ani ne...

Samozřejmě první otázkou, kterou si uživatel položí při svém rozhodování, je cena jednotlivých variant. Bezplatné zkušební lhůty cloudových úložišť jsou v tomto případě příjemnou ochutnávkou, která vás rozmazlí možností přistupovat ke svým dokumentům či jiným souborům odkudkoliv na světě a z libovolného zařízení. Ale zde jejich výhodnost končí.

Synology

DS118 Synology

DS220+ Cloudové úložiště 1TB Počáteční investice zařízení 4399 Kč + 1299 Kč disk (1TB) 8999 Kč + 2x1299 Kč disk (2x1TB) 0 Kč Měsíční poplatky 0 Kč 0 Kč 199 Kč/měsíčně Cena po 36 měsících 5 698 Kč 11 597 Kč 7 164 Kč

Bezplatné varianty těchto služeb nabízí okolo 2-5 GB bezplatného prostoru, což vystačí pouze na textové dokumenty. Vyšší kapacita si už vyžádá měsíční tarif, který spoléhá na to, že uživatelé budou příliš líní, aby si spočítali výhodnost předplatného oproti vlastnímu NAS v dlouhodobém horizontu. Při současných cenách zaplatíte přibližně 300 Kč měsíčně za 2 TB dat, tedy okolo 3600 Kč ročně. Platíte ovšem za hloupé úložiště, které neumí nic lepšího než jen uchovávat data.

Největším hráčem na poli síťových úložišť je společnost Synology, jejichž domácí NAS pořídíte při současných cenách okolo 7 tisíc Kč. Vybavit jej ovšem můžete libovolnou kapacitou, tedy klidně třeba 14TB nebo doplnit staršími HDD, které se vám válí ve skříni. Kdybyste do něj vměstnali 2TB dat, které cloudové úložiště nabízejí v rámci svých tarifů, tak se cena vlastního Synology NAS v porovnání s placeným cloudem vrátí do tří let.

Kapacitu domácího NAS si přizpůsobíte

Možná se po předchozím srovnání cen ptáte, k čemu vám bude 14 TB dat, když na dokumenty si vystačíte i s pár gigabajty? Zde se právě liší obě varianty svým využitím. Ke cloudovému úložišti, jehož využití je striktně limitováno a jehož kapacita je diktována nabídkou třetích stran, se uživatelé chovají obezřetněji a raději do něj nic nenahrávají, aby ho nezaplnili. U vlastního NAS se můžete utrhnout ze řetězů a přesedlat na něj klidně kompletně, abyste balast nehromadili na svém počítači.

Synology NAS můžete osadit hned několika pevnými disky. Díky své škálovatelnosti tedy přímo vybízí k tomu, abyste si do něj ukládali všechny filmy v té nejlepší dostupné kvalitě; hudební alba; ISO verze her; rodinná videa a fotografie ze všech strávených dovolených a vyhradili třeba nějaký prostor i partnerovi, rodině či blízkým.

Operační systém Synology DiskStation Manager, který spustíte v běžném prohlížeči, umožňuje nastavit libovolné množství uživatelských profilů a přiřadit jim práva k jednotlivým složkám tak, aby každý měl přístup jen ke svému prostoru. Podobně se o diskový prostor dělíte s neznámými uživateli vy, když si platíte veřejné cloudové služby. Zde však nejste jedním uživatelem mezi bandou anonymů, ale svým vlastním administrátorem.

Cloud je zbytečně pomalý

Cloudové služby jsou navíc limitovány rychlostí vašeho internetu, zejména pak uploadu, jelikož soubor posíláte od sebe ke třetí straně. Nahrání nějakého filmu na cloudové úložiště pravděpodobně potrvá déle, než kdybyste se jej pokoušeli stáhnout znovu na druhém zařízení. Vlastní NAS ovšem máte připojený k místní síti LAN, která nabízí mnohonásobně vyšší přenosovou rychlost. Přesun takového filmu by namísto hodin trval řádově pár minut nebo vteřin.

Na co se hodí vlastní NAS server? Máte stovky možností

Zatímco cloudové služby třetích stran slouží skutečně jen jako odkladiště pro soubory, a to navíc nespolehlivě pomalé a kapacitně omezené, tak vlastní NAS si můžete přizpůsobit dle svých potřeb, aby vykonával i další chytré funkce. Síťová úložiště Synology nabízí přehledný portál doplňkových aplikací, které stačí stáhnout podobně jako byste si instalovali aplikaci na telefonu.

Aktuálně v Synology Package Center naleznete více než 100 doplňkových aplikací, které rozšíří využitelnost síťového úložiště. Vlastní NAS vám tak může posloužit jako DNS server, zálohovací médium, mailový server, monitorovací systém, virtuální počítač nebo mediální server. Nemusíte se upínat jen na jednu z možností, provozovat můžete hned několik variant současně.

TIP: Domácí NAS jako mediální server

Jednou z dostupných aplikací v Synology Package Center je Media Server, který promění síťové úložiště v mediální server, ke kterému se připojíte přímo z televize, aniž byste se handrkovali s flashdisky nebo externími disky. Svoji filmovou knihovnu tak budete mít k dispozici třeba na dovolené nebo v práci.

Provozujte vlastní Synology NAS jako sdílenou filmovou knihovnu se svými příteli a rodinou. V operačním systému od Synology můžete složky s filmy zpřístupnit i dalším uživatelům, kteří si mohou pouštět ty stažené nebo přispět svým snímkem do společné sbírky.

Na televizorech s operačním systémem Android se k disku dostanete přes přehrávač VLC Media Player. Na Samsung TV si stačí v centru aplikací stáhnout DS Video. Na LG TV uvidíte svůj mediální server na záložce Fotky a videa, kde ho televizor sám namapuje.

Jak zálohovat rodinná videa a fotky? Automaticky a bez starostí

Vlastní NAS, které téměř není limitované diskovou kapacitou, přímo vybízí k zálohování všech důležitých souborů, od pracovních dokumentů po rodinná videa a fotografie. Přestože by o tato data nikdo nechtěl přijít, jen málokdo se proaktivně zajímá o jejich bezpečné uchovávání a ponechávají je osudu na svém pevném disku v počítači.

Zahrňte své složky s rodinnými dokumenty do zálohovacího plánu Active Backup. Tato doplňková aplikace se automaticky postará o bezpečné zálohování vašich dat, aby nově pořízená videa a fotografie byla okamžitě zazálohována do vašeho Synology NAS. Automatické zálohování můžete zapnout pro libovolné množství složek napříč všemi vašimi zařízeními.

Pro ještě větší bezpečnost vašich dat nabízí síťová úložiště od Synology datovou redundanci při zapojení dvou a více disků paralelně v raidovém uspořádání. Jeden disk tak bude zrcadlen na disk druhý, aby data byla uchovávána duplicitně. V případě hardwarové závady jednoho disku tak postižená data budou nadále k dispozici na disku druhém.

Záloha mobilního telefonu do vlastní NAS pomocí aplikace

Dnes už většinu rodinných videí a fotografií zaznamenáváme pomocí svých mobilních telefonů. Jejich pořízením však naše starost končí a přesun svých dat řešíme až při pořízení nového zařízení. V mezičase ale o své soubory můžeme kdykoliv přijít vlivem závady na telefonu, neúmyslného smazání nebo třeba krádeží.

Společnost Synology nabízí dedikovanou aplikaci pro mobilní telefony Synology Photos, skrze kterou můžete ve svém mobilním telefonu prohlížet všechny své dosavadní vzpomínky uložené ve svém NAS. Zároveň v této aplikaci můžete nově pořízené fotografie a video okamžitě zazálohovat do svého síťového úložiště.

Tip: Nevíte jaké zařízení si vybrat? Zkuste konfigurátor NAS, který Vám poradí tu nejvhodnější variantu pro Vás. Případně využijte poptávkový formulář, po jehož vyplnění se s Vámi spojí specialisté a vymyslí řešení na míru.