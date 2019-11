Co nadělit pod stromeček? Černý pátek napoví, inspirujte se těmito #6 tipy

Už vloni byly 3D tiskárny hitem tehdejších Vánoc, a tato pozice jim setrvala až dodnes. V této skupině kraluje vymakaná klasika Ender 3 od společnosti Creality, která poslouží skvěle úplným začátečníkům zkušeným kutilům. Tiskárna podporuje všechny standardní filamenty, ke kterým si můžete na internetu zdarma stáhnout nejrůznější profily pro tisk.

Creality 3D Ender 3 je dodávaná již částečně složená, ale aby bylo zamezeno jakýmkoliv přepravním potížím, stačí doma jen zkompletovat pár částí do sebe v mžiku několika minut. Ender 3 může svým výkonem v klidu konkurovat i dražším kolegům z vyšších kategorií. Jako výhodu lze považovat i vychytávku v podobě ochrany proti výpadku elektřiny, ochranu proti přehřátí, hliníkového rámu či důmyslně vyhřívané podložky.

Vánoce jsou ideální příležitostí pro koupi nového smartphonu. Kdo by nechtěl nějaký ten nadupaný kousek se všemi standardními vychytávkami? Problém bývají většinou finance. Není však potřeba utrácet přemrštěné sumy a platit zbytečně za značku, když to samé vám nabídne i nová progresivní společnost UmiDIGI, která na trh slušnou mašinu za rozumný peníz.

Svého majitele potěší Full HD+ displejem a trojitým fotoaparátem s 16 Mpix a nezvykle vysokou světelností f/1.8, která umožňuje pořízení ostrých snímků i v noci nebo za špatného počasí. Dojem z tohoto telefonu se ještě stupňuje s vědomím, že uvnitř bije osmijádrový procesor doplněn o 4 gigabytovou paměť RAM. Telefon v žádném případě nezaostává ani v oblasti designu, což pochopí každý, kdo uchopí jeho hladké tělo s precizním kovovým rámečkem. Pokud však někomu nestačí vnitřní paměť, může si ji pomocí karty rozšířit o dalších 256 gigabytů.

Tento moderní a víceúčelový tablet potěší každého umělce a to jak amatérského, tak profesionálního. Nabízí například kreslící plochu o rozměrech 13,4 x 7,7 palců s rozlišením 1920x1080 a excelentní barevnou hloubkou 16,7 M. Mimo to se můžeme u tabletu Bosto setkat s kontrastním poměrem 1 000:1 a jasem 25,0 cd/㎡. Bosto také nabízí naprosto unikátní pozorovací úhel 178°, který umožní každému, spolu se všemi dalšími funkcionalitami, prokreslit každou kresbu do těch nejmenších detailů.

Ke každému tabletu navíc obdržíte i vysoce citlivé kreslící pero s úrovní tlaku 8 192, abnormálně rychlou odezvou 2,5 ms a rychlostí čtení 266 bodů za sekundu. To poskytuje realistický a přirozený dojem z kreslení bez zbytečných prodlev. Pero je navíc vybaveno rychlonabíjecí technologií, takže za 5 minut nabíjení vám nabídne 5 hodin plného používaní. Pomyslnou třešničkou na dortu pak je celkový design a úprava. Celý tablet disponuje protiskluzovou úpravou a robustním provedením, takže se vám v žádném případě nestane, že vyklouzne z ruky či zapříčiní nepřesný tah perem.

Staňte se hvězdou vánočního večírku s tímto ojedinělým a neobvyklým dárkem. Darujte místo klasických ponožek, kapesníků a paměťové karty tento ultramoderní laserový gravírovací přístroj. Díky němu si můžete nechat vypálit takřka cokoliv na jakýkoliv materiál. Ozdobte si svůj mobil svými iniciály či doplňte svůj notebook o logo své firmy. Za pomoci gravírovacího zařízení si můžete dokonce vyrábět reklamní předměty od propisek až po klíčenky v klidu domova a ušetříte tak nemalé náklady na reprezentaci a reklamu.

NEJE navíc disponuje robustní stavbou, elegantním designem, stabilitou a nadprůměrnou přesností. Oproti běžným gravírovacím zařízením navíc pracuje až 10x rychleji, takže si během gravírování nestihnete ani odskočit na kafe. Výhodou je i možnost práce offline, tzn. že při vypnutí počítače nedochází k přerušení činnosti, stačí mít NEJE připojený ke zdroji elektrické energie. Speciální gravírovací technologie navíc umožňuje používat i materiály, jako je tvrdé dřevo, plast, bambus, pryž, kůži, papír a mnoho dalšího.

Ne vždy potřebujete mít notebook o uhlopříčce 15 palců a váhou 3kg. Naopak, většinou potřebujete na cestách mít výkonného pomocníka, který se vejde do každého batohu a zároveň vám nezpůsobí housera. Přesně takový je GPD MicroPC, který má displej s uhlopříčkou 6". Je to opravdový pracant, který váží jen pouhých 440 gramů.

I přes své rozměry má obdivuhodné rozlišení 1280 x 720 px. GPD MicroPC má ve svých útrobách čtyřjádrový Intel Celeron N4100 spolu s 4 GB pamětí RAM a 128 GB pamětí typu SSD. Abyste se mohli pohodlně spojit s celým světem, můžete využít gigabitový ethernet, Wi-Fi standard 802.11 a/b/g/n/ac a Bluetooth 4.2. Výdrž 8 hodin vám poskytne dostatečný prostor pro celodenní práci bez nutnosti být neustále připojen k elektrické energii.

Pokud nepatříte mezi milovníky přecpaných autobusů a ucpaných neprůjezdných silnic napříč městem, doporučujeme vám pořídit si skládací elektrokolo FIIDO D1, které vás vždy dopraví včas a bez stresu až do práce. Díky jeho mobilitě ho můžete v práci klidně složit a uschovat tak, aby zabíral co nejméně místa. Pro vaše pohodlí vám nabízí hned 3 jízdní režimy.

Toto kolo pohání baterie 7.8 Ah, která vás na čistě elektrický režim dopraví až do vzdálenosti 40 km, což je dostačující vzdálenost pro běžné cestování po městě. Výrobci navíc vybavili toto kolo i velice příjemným sedadlem, takže cesta do práce pro vás ode dneška nebude stres, ale příjemný zážitek, na který se budete těšit.