Dejte Vánocům na pamětnou: S flashkami od Samsungu budete až o 128 GB volnější

Vánoce se blíží mílovými kroky a kde kdo přemýšlí, čím by překvapil své blízké. V dnešní době, kdy nároky na datovou kapacitu stále narůstají, fotoaparáty produkují stále kvalitnější videa ve formátu 4K je volba celkem jasná. Pořádně (giga)bytelná flashka dozajista udělá radost každému.

Od flashdisků si pak klademe nároky na kapacitu, rychlost a přenositelnost. Přesně tyto parametry splňuje nová generace od světově renomované společnosti Samsung. V internetovém obchodě Ebay ji naleznete hned ve dvou variantách. Menší 64GB frčí rychlostí až 200 MB/s a znatelně objemnější 128GB verze vyrazí dech s rychlostí až 300 MB/s, které docílila prostřednictvím nové USB 3.1 technologie.

Tuto celokovovou krasavici nevyvede z míry ani voda. Díky odolnosti vůči třesům, teplotním skokům a vystavení magnetické energii ji můžete bez problémů strčit do kapsy a z vyhřátého bytu jít do sibiřského mrazu, poté dojet metrem do práce a zase do teplíčka. V případě upevnění na klíčících ji pro neskutečně nízkou hmotnost 1.2g ani neucítíte.

Novou generaci flashdisků od Samsungu pořídíte nyní za zlomek původní ceny v internetovém obchodě Ebay, pořiďte ji sobě či svým blízkým za atraktivní cenu 430 Kč za 64GB verzi či 655 Kč za 128GB verzi.