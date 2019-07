Dovolená jak se patří: Jak si zkrátit nudu, osvěžit se a vypadat elegantně?

Samozřejmě nám ke všemu zmíněnému nestačí jedna magická hračička. Tak dalece technologie ještě nepokročila. Ale magická trojice, kterou lze nyní sehnat na internetu za pár šupů. Tak se na ně mrkněme.

Na každém rohu se na nás uculují chytré hodinky s nespočtem funkcí, bez kterých se stejně všichni obejdou. Pomalu jsme u všech těch gadgetů zapomněli na starou klasiku, elegantní a přitom jednoduchou. Na sofistikované úlohy stejně mobil z kapsy vytáhnete, tak zvolte pro svojí ruku klasické stylové hodinky za pár kaček, které splní to hlavní.

Sportovní hodinky Xiaomi TwentySeventeen zdůrazňují eleganci, praktičnost a životnost. Poradí si i v extrémních podmínkách, můžete se s nimi potápět až do 50 metrů, prozradí vám čas i v noci a probudí vás ráno vestavěným budíkem. Svým vzhledem strčí do kapsy kdejaký předražený šmejd. Dejte na klasiku.

To by jeden nevěřil, kam všude strčilo Xiaomi své růžky. Tento mixér disponuje vlastní baterkou nabíjenou pomocí Micro USB, takže si jej můžete vzít na výlet do přírody, do města nebo třeba do posilovny. Jen do něj naházíte čerstvé ovoce a rozmixujete, aniž byste museli řešit zásuvku a kabeláž. Na jedno nabízí zvládne rozmixovat obsahu až pro 30 sklenic.

Jistě to znáte, když dostanete chuť na ovocný koktejl, ale brání vám v jeho namixování představa umývání toho obrovského krámu. Někdy zkrátka máte chuť na jediný shake, po kterém nádobí umyjete během sekundy. Právě na tyto příležitosti se hodí mít po ruce drobotinu, která má navíc výhodu přenositelnosti. V posilovně dokonce nahradí shaker na proteinový koktejl.

Je to GameBoy? Je to Sega Genesis? Je to SNES? Ne, je to Q9 3000, tedy desítky legendárních konzolí vměstnané do jedné krabičky. V málokterém zařízení byste našli tolik herní historie, jelikož zde najdete 3000 herních kousků sahajících až dalece k NES, SNES, MegaDrive, GameBoy Color, GameBoy Advance, NEO Genesis a další.

Žádný mobilní telefon se svým dotykovým displejem se nevyrovná fyzickým tlačítkům, které jsme drtili celé své mládí. Nemluvě o tom, že byste si jistě nechtěli zasekat svůj smartphone desítkami emulátorů a třemi tisíci her. V herní konzoli Q9 3000 máte historii již napakovanou, s vlastním ovladačem a v případě zájmu možností jednoduchého přepojení do televize. A kdyby vám cokoliv chybělo, vždy můžete doplnit zásobu skrze paměťovou kartu.