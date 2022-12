DVD umírají: Zachraňte je s WinX DVD Ripper a zálohu darujte pod stromeček

Datové nosiče DVD tu s námi jsou již 26 let, jejich předchůdce CD dokonce 40 let. Třetí kulatiny jsou již ovšem považovány za hraniční. Právě na optické disky jsme kdysi zálohovali naše rodinná videa – případně tak činili vaši rodiče, pokud patříte mezi mladší ročníky. Tyto vzpomínky mohou brzy odejít do věčných lovišť, zachraňte je!