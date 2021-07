Jak bezplatně stahovat videa z YouTube ve 4k rozlišení a formátu MP4/MP3?

Ačkoliv se placené služby pro přehrávání hudby stávají čím dál populárnější, stále je jejich archiv omezený. Pokud si chceme poslechnout něčí cover, kapelu kamaráda či alternativní verze našich oblíbených písniček, musíme se přesunout na YouTube. Jak si tedy takovou písničku stáhnout k sobě do počítače či do mobilu ve formě MP3/MP4, a to i v té nejvyšší kvalitě?