Jak napsat motivační dopis, který odstartuje vaši kariéru v IT? Máme návod

Zdroj obrázku: Shutterstock

Zatímco některé společnosti motivační dopis přímo chtějí, jiné ho v pracovním inzerátu uvedou jako dobrovolný. I v takovém případě si s ním dejte práci – hned se totiž pozná, že vám ona pozice stojí i za úkol navíc. A už to o vás něco vypoví (pokud takový úkol splníte minimálně obstojně).

Motivační dopis: co to je a jak má vypadat

Motivační dopis je krátké povídání o vás a o tom, proč si myslíte, že se hodíte na danou pozici. Ideálně by neměl být delší než na jednu stránku a měli byste v něm jít k věci – například když budete chtít nastoupit jako IT specialista, nemusíte zmiňovat, že jste v dětství nesnášeli koprovku (jednak tu ze školní jídelny nesnášel nikdo a jednak to nikoho nezajímá).

Pište o tom, proč se na pozici hlásíte, proč právě do téhle společnosti a co můžete nabídnout. Stejně jako na přijímacím pohovoru byste měli působit důvěryhodně, erudovaně a zároveň pokorně a sebekriticky. Nehoňte si triko. Motivační dopis je takový předstupeň prvního dojmu, který pak ve firmě uděláte, jakmile si vás k sobě povolají.

Co nesmí chybět? Rozhodně hlavička s kontaktními údaji a s údaji firmy, do níž se hlásíte.

Motivační dopis rozdělte na tři hlavní části:

Do první napište, proč si myslíte, že byste mohli být pro společnost ti praví.

Do druhé sesumírujte své pracovní úspěchy. Dejte sem pár čísel, ta mluví za vše.

Do třetí části patří vaše schopnosti a dovednosti, které jsou pro výkon pozice žádoucí.

Všechny tři části dělte na odstavce, text je pak stravitelnější. A co je ještě důležité – dejte si záležet na pravopisu a gramatice. Jestli to není vaše silná stránka, poproste někoho zdatnějšího o pomoc.

Jednou a dost? V žádném případě

Motivační dopis přiložíte k životopisu, až se budete hlásit o místo. Nemyslete si ale, že takový dopis napíšete jednou a máte do smrti vystaráno. Budete-li se postupem času hlásit jinam nebo budete-li rozesílat své dokumenty na víc míst, je naprosto nezbytné motivační dopis přizpůsobit právě té pozici, o kterou v konkrétní firmě žádáte.

Stejně tak vždycky ukažte, že o firmě něco víte. Jde to udělat jednou větou, například: „Na vaší společnosti mě zaujalo, že…“. To na personalisty zapůsobí.

Dalším plusovým bodem je pak udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pak se personalisti nebudou bát s vašimi údaji pracovat, a jakmile vám budou volat, budou o něco klidnější.

Jak zabít motivační dopis během několika řádků

Úchvatnou kariéru v IT rozhodně nezačínejte motivačním dopisem, ve kterém si postěžujete na bývalého zaměstnavatele (firma by si mohla pomyslet, že jednou třeba takhle budete mluvit i o ní). Neuvádějte důvod, proč hledáte novou práci, a neklaďte si hned nároky na výši mzdy, případných odměn, na benefity, možnosti home office nebo flexibilní pracovní dobu. Na to ještě bude čas.