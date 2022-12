Jak se připravit na pracovní pohovor v IT?

Kariéra v IT je pro někoho sen už od mládí, jiný k tomu dospěje postupem času. Od věci proto není ani projít IT rekvalifikací a kurzy, které vám pomůžou získat základy i nadstavbu, nebo vás coby profíka dovedou k ještě vyššímu poznání, než jaké už máte.

O šikovného „ajťáka“ bude vždycky zájem. Nejdřív se ale musíte do firmy, kde vás náležitě ocení, dostat. Čeká vás tedy pracovní pohovor. Pokud z něj máte nervy, podívejte se, jak můžete maximalizovat svou šanci na úspěch, abyste mohli být o něco klidnější.

Oblečení a vzezření je základ

Když se mluví o IT specialistech, většina z nás si představí podivína ve vytahaných džínách a ještě vytahanějším triku. Pravda je sice někde jinde a na pohovor ani nemusíte dorazit ve fraku, oblečení nicméně nepodceňujte – může totiž osazenstvu nabídnout dobrý první dojem z vaší osoby (nebo naopak). To je slušný odrazový můstek, který by byla škoda nevyužít. A zajdeme-li ještě dál, některé průzkumy ukazují, že dobře oblečený člověk si vybojuje i o 10 % lepší mzdu.

Dresscode se může lišit mezi různými firmami, i když na pozici IT specialisty nejspíš nebudete muset nosit oblek a košili, ani kdybyste se vydali pracovat do banky. Nejlepší je podívat na web nebo sociální sítě firmy, do které se chystáte, a zjistit, co tam zaměstnanci obvykle nosí na sobě. Tomu pak můžete svůj outfit přizpůsobit.

Ať už jsou vaše zkušenosti sebebohatší, nikdy neuděláte chybu v jednobarevném obleku, s jednobarevnou košilí a jednobarevnou kravatou. Ta se Santou, kterou vám přítelkyně nebo manželka dala pod stromeček, se nehodí, ani kdybyste se byli uvést těsně před Vánocemi.

Před pohovorem si nechte taky upravit vlasy, vousy a případně i ruce. Stále jde o to, abyste na svého nového nadřízeného a personalistu udělali dobrý první dojem. Neznamená to nutně, že byste měli pak měsíc co měsíc chodit na manikúru.

Dnešní doba nahrává online životu i práci, proto se může pracovní pohovor uskutečnit i na dálku. Stejně se pro jistotu vhodně oblékněte (nejen od pasu nahoru, protože nikdy nevíte, co se může stát) a pořádně zkontrolujte své vybavení – tedy kameru a mikrofon. Co by si o vás pomysleli, kdybyste se hlásili na pozici IT specialisty, a přitom podcenili základy?

Co s sebou? Některé znalosti je třeba dokázat

Na pohovor v IT byste rozhodně neměli přijít s prázdnýma rukama. Nemyslíme tím, abyste se pokusili potenciálního šéfa uplatit lahví zelené. Vezměte si s sebou pro jistotu svůj vytištěný životopis, na škodu by nebylo profesní portfolio a nezapomeňte na svoje diplomy a certifikáty. Je pěkné říct, na jakých kurzech jste se vzdělávali, ale nemít pro to důkaz je fatální chyba.

V některých firmách vám můžou dokonce předložit znalostní test, a to i se samotnými základy. Věřte, nebo ne – na tom se dá dobře vyhořet. Neztrácejte tedy hlavu, věřte si a ničemu se nedivte.

Kdy už na pohovor dojde: Jak se chovat?

Zdravé sebevědomí dělá z člověka neodolatelnou bytost, i co se oblasti práce týče. Dokažte, že se umíte kriticky zhodnotit, předem si odpovězte na pár „tradičních“ otázek, jako „jaké mám dobré vlastnosti a jaké špatné“, ať nakonec nepropotíte čalounění na židli, a k tomu přidejte špetku pokory. Nikdo totiž nemá rád chvástaly, kteří všechno vědí nejlíp.

Hlavně taky přijďte včas, klidně i o něco dřív. Je to totiž mnohem lepší než přijít pozdě nebo dobíhat přesně na čas, přičemž pak ještě prvních 10 minut nebudete schopni pořádně popadnout dech. Včasný příchod využijte ke zklidnění, můžete si znovu projít svoje materiály a utřídit si myšlenky.

A myslete i na etiketu. Jakmile se někde ucházíte o práci, dodržujte pravidla, díky nimž v očích zaměstnavatele můžete zásadně stoupnout – například vězte, že ruku má první podat on vám (jako společensky významnější osoba) nebo že byste si měli sednout až po vyzvání. K etiketě pak patří i příjemný a přirozený úsměv.