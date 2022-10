Platy v IT: Jaká je průměrná mzda programátorů v roce 2022 a které jazyky frčí?

Kdo má práci v IT, bývá většinou dobře finančně ohodnocen. Platy v této oblasti se dlouhodobě držely nad republikovým průměrem a stejně jako roste celorepubliková průměrná mzda, tak roste i průměrná mzda IT pracovníků, kteří se dále člení do mnoha kategorií podle toho, jaké oblasti IT se věnují, podle stupně jejich odbornosti a také podle toho, jaké jazyky ovládají.