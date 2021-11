Jak používat VPN se službami jako Netflix? Využijte své VOD knihovny na maximum

Tamější videoknihovny podléhají byrokracii jednotlivých zemích a práva k jednotlivým filmům a seriálům jsou zaštiťovány komplikovanými smlouvami. Neznamená to však, že by vámi kýžený film služba nenabízela. Jen zrovna není v platnosti smlouva, který by dané službě umožňovala ve vaší zemi snímek vysílat. Jakmile byste však překročili hranice, film by byl opět dostupný. Díky NordVPN však nemusíte balit kufry, stačí jednou kliknout a videoportál vás bude vnímat jako diváka z jiné země.

Pokud si například některá televizní stanice platí exkluzivní práva k vysílání některého seriálu, pak jej nikdo jiný (ani Netflix) nemůže v dané zemi nabízet. S pomocí NordVPN se však můžete jediným kliknutím stát uživatelem např. z USA. Také se vám jeví nefér, že platíte stejné měsíční předplatné za méně obsahu? Ve světě diktovaném smlouvami a právy je NordVPN jednou z odpovědí, jak se distancovat od této byrokracie. Díky NordVPN se rázem stanete v očích webových stránek občanem jiné země.

Možnost takovéto virtuální migrace je obzvláště mocná v kombinaci s databázemi nabízených filmů jako unogs.com, na které zadáte původní název některého filmu a databáze vám prozradí, ve kterých zemí je snímek aktuálně k dispozici. Kupříkladu při zadání snímku Pulp Fiction zjistíte, že je aktuálně k dispozici pouze v Kanadě. Na NordVPN pak jediným kliknutím přemostíte své připojení přes Kanadu a rázem máte snímek k dispozici i na svém Netflixu.

Čas od času naleznete na oficiálních stránkách příjemnou slevu. Zrovna nyní NordVPN nabízí v rámci Black Friday 2letý plán se 72% slevou.





NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Díky VPN službě, se kterou se rázem stanete občanem jiné země, si můžete také zpřístupnit online vysílání či archiv zahraničních televizních stanic. Pokud je některá zahraniční stanice placena z koncesionářských poplatků v dané zemi, pak je většinou zbytku světa uzamčená. Tato omezení však jde obejít jediným kliknutím.

NordVPN nainstalujete i do svého mobilního telefonu v pár krocích

NordVPN se řadí mezi nejdůvěryhodnější služby, neuchovává o svých uživatelích žádná data a je uživatelsky přívětivá i pro naprosté lajky. Navíc ji můžete využívat až na šesti různých zařízeních, včetně Windows, OSX, iOS i Android či Chrome OS. Pod jedním účtem tak můžete zpříjemnit svět sobě i všem členům vaší rodiny.