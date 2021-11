Jak přetáhnout soubory s iOS bez iTunes nebo iCloud?

Jelikož je Česká republika stále primárně orientována na operační systémy od Microsoftu, práce s mobilními telefony od Apple je pro zdejší uživatele zbytečně komplikovaná. Komunikace přes iTunes může být občas pěkný oříšek, pojďme si tedy představit jednodušší a lepší alternativu.

Nejste sami, jestliže si také občas zanadáváte na nepřívětivé rozhraní iTunes, pomalou synchronizaci mezi zařízeními či limitované možnosti, kterými Apple svazuje svým zákazníkům ruce. Operační systém Windows nás tak trochu naučil, že si se svými soubory můžeme dělat, co se nám zachce, a tak jejich přetahování z takového systému přes iTunes vzbuzuje otázky, zda nás Apple nepovažuje za nesvéprávné. Vyzkoušejte raději alternativu v podobě WinX MediaTrans.

WinX MediaTrans je software dělaný s jediným cílem – nabídnout lepší alternativu komunikace mezi Microsoft Windows a zařízeními s iOS. Bezplatná verze je ochuzena pouze o technickou podporu a časových omezení, stáhnout ji můžete na oficiálních stránkách. Po instalace nezapomeňte ve své aplikaci iTunes vypnout automatickou synchronizaci, aby se vám o vaše zařízení nehádaly dva softwary.

Oproti iTunes nabízí WinX MediaTrans daleko rychlejší synchronizaci. Přibližně 100 fotek o 4k rozlišení nám zabralo pouhých osm sekund. Program se však nestará jen o pouhý import a export, ale nabízí i širokou škálu nadstandardních funkcí. Můžete například upravovat metadata svých skladeb, aby vám je mobilní telefon mohl lépe setřídit podle názvů; umělce; alba a dalších informací.

V průběhu synchronizace upozorňuje také na to, že soubor, který se pokoušíte importovat, není s vaším mobilním zařízením kompatibilní. Okamžitě vám dokonce nabídne jeho konverzi do podporovaného formátu, k čemuž si dopomůže hardwarovou akcelerací. Pokud se například pokusíte nahrát elektronickou knihu ve formátu PDF, nabídne vám program jeho konverzi do formátu ePub.

To samé platí i v případě exportu. Většinou soubory pořízené na iTunes jsou distribuovány ve formátu kompatibilním pouze se zařízeními iOS, tento problém s WinX MediaTrans eliminujete. Ze svého zařízení tak vytáhnete hudbu, filmy či knihy ve formátu, který na svém PC snadno otevřete. V průběhu exportu také odeberete souborům integrovanou DRM ochranu, aby soubory byly přehratelné na jiném zařízení.

Pomocí WinX MediaTrans navíc můžete proměnit své mobilní zařízení na externí úložiště a nahrát do něj prakticky jakákoliv data. Takové iTunes by vám tuto možnost nepovolilo, buďte tedy raději svým vlastním pánem. Soubory nahrané za účelem využití zařízení jako externího úložiště si sice v telefonu neotevřete, ale budete je mít k dispozici pokaždé, kdy jej zapojíte do svého PC.

Bezplatnou verzi program WinX MediaTrans stáhnete na oficiálních stránkách společnosti Digiarty. Plnou verzi však můžete získat se 70% slevou na tomto odkaze.