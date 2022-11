HPP nebo IČO: Která forma spolupráce je pro IT specialistu výhodnější? (+anketa)

Zdroj: Shutterstock

Hlavní výhodou práce v oblasti IT bývá fakt, že máte flexibilní pracovní dobu. Většina IT pracovníků totiž stejně pracuje on-line a je propojena se svými kolegy přes nejrůznější platformy a skupinové firemní chaty. IT průmysl byl prakticky jeden z prvních, který umožnil, aby zaměstnanci pracovali na plný úvazek z domova.

Zároveň zaměstnavatelé přestali vyloženě vyžadovat striktní pracovní dobu a místo toho to vypadá v práci spíše tak, že ráno se zaměstnanec koukne do systému, kde je to-do list a sám si naplánuje, kdy chce co dělat. Případně má rozpracováno několik projektů, pro které má striktní uzávěrku, a je jen na něm, kdy svoji práci udělá. Je totiž dokázáno, že někdo pracuje efektivněji přes den a někdo pro změnu v noci. Nejdůležitější je stejně to, aby práce byla hotová ve vyžadoveném termínu.

Spolu s tím se ale naskýtá jiná otázka, a to jakým způsobem zlegalizovat pracovní vztah mezi IT pracovníkem a společností. V nabídce je pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr a nebo forma externí spolupráce. V tom případě má IT pracovník živnostenské oprávnění nebo je spoluvlastníkem obchodní společnosti a místo, aby dostával mzdu, tak zašle společnosti fakturu vydanou.

Pro obě tyto metody spolupráce se dá najít skutečně velké množství pracovních pozic na současném trhu práce. Navíc není problém přecházet z jedné spolupráce na druhou podle aktuální potřeby. Pokud nevíte, který typ spolupráce zvolit, rádi vám představíme výhody a nevýhody obou typů spolupráce.

Nejdříve si ale musíme ujasnit dva základní pojmy:

HPP – je zkratka pro hlavní pracovní poměr a tento pracovní vztah upravuje Zákoník práce

– je zkratka pro hlavní pracovní poměr a tento pracovní vztah upravuje Zákoník práce OSVČ – tato zkratka znamená osoba samostatně výdělečně činná – jde o takovou osobu, která má buď živnostenský list nebo je vlastníkem s.r.o. Lidově se tomuto typu spolupráce říká „práce na IČO“. Tento vztah upravuje Občanský zákoník, protože se jedná o vztah mezi dvěma subjekty.

Prvotní definici a rozdíly mezi těmito vztahy upravuje už samotná legislativa. V zákoníku práce se totiž velice přesně definuje, jaké máte povinnosti jako zaměstnanec a s čím se musíte v zaměstnání zkrátka smířit. Každopádně zde je jasný vztah zaměstnavatele a zaměstnance, jinými slovy nadřízenosti a podřízenosti. Jako zaměstnanec tak nemáte příliš velkou svobodu a jste nuceni uposlechnout každého příkazu šéfa. Mimo jiné je zde i jistá ochrana zaměstnanců například před jednostranným zkrácením pracovní doby, neodůvodněnou výpovědí, atd.

Z pohledu práce na IČO, máte daleko větší svobodu, protože zde není vztah nadřízenosti a podřízenosti, ale jste dvě společnosti, které jsou na stejné pozici a mají mezi sebou smluvní vztah. V praxi se dá říci, že pokud obsah vaší smlouvy není v rozporu právě s Občanským zákoníkem, máte dovoleno téměř vše.

Reálně tak můžete mít libovolnou splatnost faktury a dokonce si můžete dovolit ustanovit pokutu, pokud vám nezaplatí druhá strana včas. Kdykoliv také můžete ukončit spolupráci bez nutnosti dodržovat dvou měsíční výpovědní lhůtu. Na druhou stranu zde máte třeba konkurenční doložku nebo nárok na opravu chyb v předmětu vaší spolupráce, i když již spolupráce dávno skončila.

Konkurenční doložka je pak tradičním doplňkem smlouvy a zavazuje dodavatele služby, tedy vás, že nepoužijete stejný software, který jste vyvinuli pro jednoho dodavatele i pro jiného dodavatele. V konkurenční doložce může být ustanoveno hned několik nepříjemných věcí, takže doporučujeme tomuto věnovat zvýšenou pozornost. Můžete být také totiž zavázáni, že nebudete pro konkurenci pracovat několik měsíců po ukončení vztahu.

Tato konkurenční doložka naštěstí bývá v praxi hůře vynutitelná, jelikož je těžké definovat přímou konkurenci. Váš zaměstnavatel, u kterého pracujete na IČO, vám navíc nemůže zakázat pracovat i pro jiné firmy - ba naopak byste ze zákona měli mít svých klientů více nežli jednoho. Pracovnímu vztahu, kdy zaměstnanec pracuje pro jediného klienta po celý rok, se nazývá švarc systém. Firmy tímto obchází některé výdaje a jedná se o formu nelegálního zaměstnávání.

Pro větší srozumitelnost bychom ale měli představit základní výhody a nevýhody obou typů vztahů:

PRÁCE NA HPP

Výhody

Určitá jistota v podobě výpovědní lhůty a ochrany celého vztahu Zákoníkem práce

máte placenou dovolenou a nemocenskou

v některých případech máte od zaměstnavatele nárok na nejrůznější benefity

Nevýhody

Jsou zde bohužel poměrně vysoké odvody za zaměstnance, čistá mzda je tak typicky nižší

Nemůžete si vzít dovolenou, kdy chcete, ale musí vám ji schválit zaměstnavatel. Naopak vám může nařídit dovolenou v termínu, kdy se vám to nehodí.

V tomto případě existuje i zkušební lhůta, což je pro vás období nejistoty a nestability příjmu

PRÁCE NA IČO

Výhody

Máte nižší odvody a menší náklady, takže se vám vyplatí, když odběratel zaplatí fakturu a vy si vše odvedete sami.

Přestože v IT nemáte vysoké náklady, stále si můžete ve svém daňovém přiznání uplaťnovat paušální výdaje, kdy je 60% automaticky považováno za náklady. Jinými slovy vám zbude více peněz.

Vzhledem k tomu, že máte rovnovážný vztah, máte i daleko větší možnost v určování podmínek spolupráce

Odběratel není váš zaměstnavatel, takže vy si určujete kdy a jak budete pracovat a zda chcete pracovat i o víkendech či nikoliv. Dodržujete pouze stanovené termíny

žádné výpovědní lhůty (když se rozhodnete sami odejít)

Nevýhody