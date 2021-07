Jak si půjčit online bezpečně a beze strachu ohledně splácení?

Foto: Allef Vinicius, Unsplash

3 zásady pro smysluplné půjčení peněz

Online půjčka je pro mnohé jednoduchým způsobem, jak přijít k penězům v době nouze. Na co byste si však nikdy neměli půjčovat a kdy se půjčka naopak vyplatí?

1. Opravdu se bez půjčky neobejdete?

Nejvýhodnější je mít vždy něco našetřeno pro nečekané situace, ale jestliže vám na účtě nezbývá dostatek peněz, které momentálně potřebujete, nejrychleji vám pomůže online půjčka. Pamatujte na to, že byste si měli půjčovat jen v nezbytných případech (nákup nového spotřebiče kvůli rozbitému, oprava auta apod.) a na věci, jejichž životnost je delší než doba splácení půjčky.

2. „Utáhnete“ půjčku bez problému?

Abyste na tuto otázku zvládli odpovědět, musíte mít přehled o osobním rozpočtu. Víte, kolik měsíčně utratíte za bydlení, jídlo, jiné pohledávky, koníčky nebo návštěvy restaurací? Výdaje a příjmy si zapisujte do aplikace nebo sešitu. Snadno tak zjistíte, zda vám každý měsíc zbyde dostatek peněz na splátku.

3. Neberte si hned první půjčku, která na vás na internetu vyskočí

Abyste si vybrali opravdu výhodnou půjčku, porovnejte mezi sebou nabídky různých společností. Zajímejte se o RPSN, do kterého se započítávají úroky i všechny poplatky vázané k úvěru (čím je nižší, tím lépe), o dobu splácení a také o případné sankce při prodlení se splátkou. Nižší úroky obvykle poskytují bankovní instituce. Smlouvu si před jejím stvrzením vždy dobře přečtěte a ujistěte se, že uvedeným podmínkám dobře rozumíte.

Půjčka na dovolenou nebo na dárky je zbytečná

Klidně si nechte několik dní na promyšlení a nenechte na sebe tlačit. Snažte se půjčit si co nejméně, abyste zbytečně nespláceli vyšší obnos. Nikdy si nepůjčujte na nepotřebné zbytečnosti (dovolená, dárky, nová elektronika atd.) a na zaplacení jiné pohledávky – takový postup vás rychle stáhne do dluhové pasti. Pokud máte větší problémy s penězi a dostáváte se každý měsíc do minusu, navštivte finančního poradce ve vaší bance, který vám pomůže najít cestu z tíživé situace.