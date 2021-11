Jak stahovat hudbu z YouTube, Instagramu a online archivu českých TV programů

Zdroj

U placených přehrávačů bohužel neplatí, že za více peněz dostanete více muziky. Jejich knihovny jsou navíc velmi omezené, méně známé kapely zde chybí a nabízejí výhradně originální verze. Své uši tedy krmíme u YouTube, který si však offline nepustíme a k jejich stažení se musíme spoléhat na třetí strany. Takových nástrojů je sice mnoho, ale většina buď dávno nefunkčních nebo nabízí velmi nízkou kvalitu, stáhnou jen první dvě minuty videa nebo do staženého videa přidají svůj vodoznak.

Proto se vyplatí vsadit na uživatelsky prověřené aplikace, jako například WinX Video Coverter. Ten samozřejmě nabízí standardně verzi zdarma a plnou verzi. Výhodou je, že i verze zdarma je naprosto dostačující a vystačíte si s ní pro většinu běžných úkonů. WinX Video Converter dokáže takto pracovat nejenom s YouTube, ale i se stovkami dalších podobných webových stránek, jako Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitch či online archivy České televize a Primy.

WinX Video Converter nyní můžete dokonce získat zcela zdarma. Stačí na oficiálních stránkách zodpovědět dotazník, jak byste využili stahovaná videa, a doufat ve štěstí při slosování.

Použití je při tom velice snadné a intuitivní. Stačí jednoduše překopírovat do přehrávače odkaz na vaše video, zvolit kvalitu a rozlišení výsledného videa a popřípadě i možnost stáhnout i s titulky. Nakonec můžete jen spustit stahování.

WinX Video Converter vyniká oproti své konkurenci také v tom, že dokáže stahovat videa i o rozlišení 4k či videa podporující HDR technologii. Dokáže dokonce konvertovat video na jiný kodek audia či videa. Právě kodeky mohou způsobit, že vaše video nejde přehrát na počítači, v televizi nebo ve starším autorádiu.

Na běžné úkony postačí bezplatná verze, nicméně plnou verzi si nyní v rámci Black Friday můžete vyzkoušet zdarma po dobu 90 dní a rozhodnou se nad koupí až později. Pokud se však rozhodnete do 26. listopadu, získáte na svoji licenci jedinečnou 70% slevu. Poté klesne sleva na 60% s platností do 3. prosince a pro ty největší opozdilce zbude jen sleva 50% platná do 10. prosince.