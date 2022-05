Jak ušetřit za benzín? Využije 15% slevy na nákup elektrické koloběžky

Zdroj

Není to tak dávno, kdy byly elektrické koloběžky žhavou novinkou na trhu a svoji extravaganzi dávaly najevo svojí vysokou cenou. Nabídka však mezitím stihla dohnat poptávku, a nyní tak nalezneme desítky modelů od různých výrobců za sympatické ceny. V souvislosti s koloběžkami však vyvstává hned několik parametrů, dle kterých byste si měli svůj budoucí povoz vybírat, například dojezd a nosnost.

U nejlevnějších modelů lze očekávat, že se s jejich nabíjením budete trápit častěji a při popojíždění vás budou předjíždět i babičky na kolech. Ve střední třídě už však nalezneme elektrické koloběžky, které disponují parametry prémiových značek. Jednou takovou elektrickou koloběžkou je i Navee N65. Výrobce sice představuje tuto koloběžku jako městskou záležitost, ale s desetipalcovými koly se tomu jen těžko věří.

Tato koloběžka bez problémů zvládne i zpevněné cesty mimo město, takže jsou ideální volbou například pro jezdce, kteří hledají jen přejíždění mezi dvěma městy či vesničkami. Její konstrukce je robustní a pneumatiky dokážou tlumit některé z nerovností, které vás na cestě potkají. Jednou z dalších výhod této koloběžky je, že místo pro jezdce má speciální protiskluzovou úpravu a dokonce uveze i osoby s hmotností do 120 kg, většinou totiž koloběžky udávají maximální nosnost do 100 kg.

Ve střední třídě mají koloběžky většinou dojezd okolo 25 km. O to více budete překvapeni s NNavee N65, protože díky baterii o kapacitě 12,5 Ah je oficiální dojezdová vzdálenost 65 km. S tímto množstvím kilometrů již dojedete pohodlně do práce a zpět, aniž byste nervózně sledovali indikátor, vyhnete se veškerým zácpám a ušetříte si vrásky s jejím každodenním nabíjením.

Kontrolu nad výdrží Navee N65 docílíte díky výběru hned ze tří rychlostních režimů, kdy si nastavíte omezovač na 35, 25 nebo 15 km/h. Elektrická koloběžka Navee navíc oproti konkurenci disponuje i bezpečnostními prvky v podobě funkce EABS, která vám pomůže při mokré a kluzké vozovce. Dalšími bezpečnostními prvky je zadní kotoučová brzda nebo LED osvětlení.

Koloběžka Navee N65 je většinou velice objemná, ale to neplatí v tomto případě. Výrobce totiž myslel na to, že po příjezdu do práce máte jen omezené možnosti uskladnění. Proto i tato koloběžka má speciální otočný kloub na řidítka, takže můžete koloběžku nejen složit ale i řidítka natočit tak, aby zabrala skutečně co nejméně místa. Snadno ji tak vezmete například do kanceláře, kde nikomu nebude překážet.

