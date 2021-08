Jak zachránit smazaná data? Remo vytáhne soubory i ze zformátovaného disku

Když smažete na svém úložišti jakýkoliv soubor, není jednou provždy ztracen. Smazáním prakticky jen povolíte systému, aby tento soubor při nejbližší příležitosti přepsal jinými daty. Když tedy dojde k některému z výše uvedenému incidentu, rozhodující je čas. Každá sekunda navíc, kdy takový disk pracuje, drasticky snižuje šance na obnovu vašich souborů.

Samozřejmě je nejlepší možností zanést svůj disk do profesionálního servisu, ale také nejdražší. Práce odborníka vás může stát i několik tisíc. Málokdo má také možnost svůj disk jen tak vypreparovat z počítače, respektive možnost pracovat na náhradním zařízení v průběhu servisu. Většinou je holt snazší, rychlejší a levnější sáhnout po softwarovém řešení. Vyzkoušeli jsme Remo Recover Software, abychom vám nabídli naše dojmy a případné doporučení.

Remo Recover Software se specializuje na obnovu souborů ze všech druhů úložišť, od pevných disků přes flashdisky až po SD karty. Na rozdíl od svých některých konkurentů nenabízí pouze povrchovou záchranu souborů, ale jde skutečně do hloubky až na úroveň zformátovaného disku a RAW partitionů. Tohoto slova se nelekejte, laicky řečeno dokáže program zrekonstruovat i soubory, které systém dávno rozložil.

Samozřejmě takový hloubkový sken zabere nějakou tu hodinku, nedočkaví proto mohou vyzkoušet i rychlý prohledání disku, které obvykle zabere pár sekund. Tímto způsobem se rychle dostanete k souborům, kterých jste se zbavili relativně nedávno.

Remo SSD Recovery Software zvládne i obnovit velké složky s hromadou souborů, například rodinné archivy fotografií a videí. V rozhraní jednoduše vyberete celou složku a cílovou destinaci, kam si přejete soubory obnovit. Můžete rovněž nastavit, zda má program kontrolovat duplikované soubory – pokud například některé soubory máte a jen hledáte těch pár vyvolených, které jste ztratili. Remo Software dokáže tyto duplikace ignorovat, aby zachránil jen to chybějící.

Při výběru nemusíte pouze vybírat jednotlivé složky – ostatně možná právě chaos v organizaci souborů vás možná k obnově souborů dovedl. Můžete jen vybrat vámi kýženou koncovku souborů a nechat již na programu, aby váš disk oskenoval a našel všechny soubory shodující se s výběrem. Pro záchranu fotografií tedy staří programu říct, že si přejete obnovit všechny JPG soubory a nemusíte se trápit tím, kam že jste uložili.

Pokud zachraňujete soubory po reinstalaci operačního systému v důsledku virového napadení, dokáže údajně Remo Data Recovery izolovat vybrané soubory od zbytku disku tak, abyste si virus nepřetáhli do nového úložiště. Samozřejmě pokud onom virem není právě jeden z vašich vybraných souborů.

Na rozdíl od svých konkurentů nabízí bezplatnou verzi, se kterou můžete oskenovat své úložiště před tím, než se rozhodnete zakoupit plnou verzi s přidanými benefity. V bezplatné verzi můžete provést důkladný sken i náhled všech souborů, které je možné zachránit. Víte tak dopředu, zda by případné zakoupení plné verze padlo na úrodnou půdu. Kdykoliv však můžete zažádat ve 30-denní lhůtě o vrácení peněz, kdyby se programu nepovedlo zachránit to, co jste potřebovali.

Remo Recover Software je dispozici ve verzi pro operační systémy Windows a Mac.