Jakou grafickou kartu zvolit pro Fortnite, Apex Legends, PUBG či Call of Duty?

Každý zkušený i nezkušený hráč se neustálé pídí po možnostech, jakými zdokonalit svůj skill. Ohlíží se po profesionálních myších či klávesnicích, které se pyšní minimální latencí, ve snaze snížit časový rozdíl mezi kliknutím a samotnou střelbou. To je ovšem jen druhá polovina pohádky. Ta první začíná v samotné prodlevě mezi tím, co vidíme na obrazovce, a tím, co už se podle hry událo.

Pokud hra běží na 30 FPS, tak mluvíme o zpoždění činící cca 33,3 milisekund. To se sníží na polovinu (cca 16,65ms) pokud hra běží na 60 FPS, a dokonce na pětinu (cca 6.9ms) při dosažení 144 FPS. Jinak se tomuto jevu říká input lag. Tyto drobné milisekundy vědomě nevnímáme, ale naše reflexy na nich staví. Přičtěte si k těmto časům také prodlevu vašeho internetového připojení, monitoru a již zmiňovaných periferiích, a můžete být permanentně v půlvteřinovém časovém skluzu před vašimi protihráči.

Právě snímková frekvence a celková plynulost, kterou vaše grafická karta dodává monitoru, je základem, na kterém byste měli stavět, nikoliv naopak. Prvním krokem k vítězství tedy je maximalizace výkonu vašeho herního stroje, nikoliv exkluzivní herní periferie, které se vervomocí snaží profesionální hráči promovat na svých streamech.

Výše zmíněné příklady jsou klíčové pro kompetitivní hraní v multiplayerových hrách. Zatímco u takového Red Dead Redemption 2 byste si s občasnými propady ke 30 snímkům za sekundu hlavu nelámali, u multiplayerových her je pokles pod hranici 60 FPS nepřípustný. Většina hráčů už dokonce cílí spíše na 144 FPS, které se stávají normou. Dnešním vrcholem je dokonce 240 FPS, které ovšem vyžadují špičkové monitory, schopné takovou snímkovou frekvenci vůbec zobrazit.

Průvodce výběrem grafické karty

Dali jsme do kupy čtveřici aktuálně nejhranějších multiplayerových her společně s nabídkou grafických karet od Nvidia a vytvořili jednoduchý průvodce výběrem grafické karty. V tabulce naleznete výběr desktopových modelů grafických karet v posloupném pořadí dle jejich výkonu. Najděte si své kýžení grafické nastavení se snímkovou frekvencí vyhovující vaším potřebám a možnostem monitoru.

Tabulka se věnuje výhradně výběru grafické karty, celkový výkon ovšem závisí také na výběru správného procesoru, které se můžeme představit jindy. Naštěstí nejsou počítačové hry na procesorech tolik závislé, jako na grafické kartě, a většinou si s jedním modelem procesoru vystačíte několik let dopředu. Zda-li splňujete nároky na procesor, naleznete na oficiálních stránkách jednotlivých her.

Pro každé rozlišení a cílenou frekvenci jsme zvolili vizuálně nejvyšší nastavení, jelikož od hraní neočkáváme vizuální kompromisy a jistě všichni toužíme po plnohodnotném zážitku.

Jakou grafickou kartu zvolit pro Fortnite?

Minimální požadavky (1080p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Doporučené požadavky (1440p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti - RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Vysoké požadavky (4k při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Kompetitivní požadavky (1440p při 144FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Jakou grafickou kartu zvolit pro Apex Legends?

Minimální požadavky (1080p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti - RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Doporučené požadavky (1440p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti - RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Vysoké požadavky (4k při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Kompetitivní požadavky (1440p při 144FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Jakou grafickou kartu zvolit pro PUBG?

Minimální požadavky (1080p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti - RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Doporučené požadavky (1440p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti - RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Vysoké požadavky (4k při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Kompetitivní požadavky (1440p při 144FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Jakou grafickou kartu zvolit pro Call of Duty: Modern Warfare?

Minimální požadavky (1080p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Doporučené požadavky (1440p při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti - RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti

Vysoké požadavky (4k při 60FPS)

| Nejvyšší nastavení | GTX1050 Ti GTX1060 GTX1070 GTX1070 Ti GTX1080 GTX1080 Ti GTX1650 GTX1650SUPER GTX1660 GTX1660 SUPER GTX1660 Ti RTX2060 RTX2060 SUPER RTX2070 RTX2070 SUPER RTX2080 RTX2080 Ti