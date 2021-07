Jaký je rozdíl mezi bankovním a nebankovním věřitelem

Velkým problémem při žádosti o úvěr v bance mohou být záznamy v registrech dlužníků. Je to překážka, která bývá pro banku nepřekročitelná. Co jsou vlastně registry dlužníků a jak se do nich můžete dostat? Velice snadno.

Registry dlužníků jsou určené k tomu, aby v nich figurovala jména těch, co v minulosti nezaplatili nějakou důležitou platbu.

Může se ale jednat i o korunové položky.

Anebo se stane, že prostě zapomenete a platbu pošlete se zpožděním.

Vše je tedy zdánlivě v pořádku, ale přesto se do registru dostanete.

Někomu se může tento efekt zdát mírně nespravedlivý. Hlavní úkoly registrů jsou v podstatě dva. Jeden pro věřitele, kterého mají ochránit před nespolehlivými klienty. Druhý pro žadatele, které mají chránit před předlužením. Předlužení je velice nepříjemná záležitost, která může skončit i ztrátou majetku. Ve chvíli, kdy vám přijde domů exekuční příkaz, bývá zpravidla už celkem pozdě na snadnou cestu k nápravě.

Porovnejte nabídky bank i nebankovních poskytovatelů

Budeme ale hovořit o klientech, kteří mají vše dobře spočítané a vědí, že se do podobné situace dostat nechtějí. Co tedy v případě, že je vaše jméno v registru a vy přesto potřebujete půjčit? Můžete využít možnost, kterou je nebankovní půjčka a své hledání poté zúžit na produkt pod označením půjčka bez registru Lundea.

Na trhu také existují různé půjčky, u kterých se finanční hříchy naprosto tolerují.

Je to například půjčka do výplaty, která bývá v řádu stokorun nebo několika tisíc.

U vyšších částek počítejte tedy s tím, že si vás věřitel vždy prověří. Je to v podstatě stejné jako v bankovním sektoru. Jen s tím rozdílem, že po prověření se bude většinou nebankovní poskytovatel snažit vyjít vám vstříc. Pokud chcete porovnat nabídky obou sektorů, pak hledejte informace na srovnávači půjček nebankovních poskytovatelů a na stránkách, kde je zveřejněna hypoteční kalkulačka, určená pro bankovní produkty.