Jsou kryptoměny nejlepší investicí? Pozor na podvodníky

Zdroj: Freepik.com

Bez neustálého sebevzdělávání to nejde

Nejznámější kryptoměna bitcoin vzrostla za posledních 5 let o 1 000 %. Salvador ji dokonce využívá jako státní měnu. Zatím se bitcoinu daří dobře, ale má smysl do něj investovat? Kryptoměny obecně jsou poměrně rizikovou investicí. Rozhodně je zapotřebí sledovat trendy, aktuální situaci ve světě, mít znalost angličtiny a počítačovou gramotnost. Co se týče dlouhodobé investice do kryptoměn, není to cesta pro každého.

Jak nepřijít kvůli kryptoměně o všechno?

Kolem kryptoměn se také pohybuje hodně podvodníků. Zloději vás sice neokradou fyzicky, ale mámí z obětí seed (unikátní kombinaci několika slov) prostřednictvím různých falešných internetových stránek, kam jej uživatel v dobré víře napíše. Pokud se k tomuto „heslu“ někdo dostane, můžete svým investicím říct nadobro sbohem. Myslete na to, že při investici nejenom do kryptoměn je třeba zachovat chladnou hlavu. Hysterický prodej nebo zbrklý nákup čehokoli se ve světě investic nevyplácí.

Tip na investice pro konzervativnější investory

Jak bylo řečeno výš, kryptoměny mohou být skvělým místem pro vaše peníze, ale rozhodně nejsou pro každého. Považujete-li se za trošku konzervativnějšího investora, pak by vás mohly zajímat například dluhopisy či speciální investiční fond nemovitostí, díky kterému můžete investovat především na realitním trhu v České republice. Jelikož trend nájmů v tuzemsku posiluje, tento způsob zhodnocení financí je velmi zajímavý. Ceny bydlení se neustále zvyšují, a proto roste i počet projektů určených výlučně k nájemnímu bydlení.