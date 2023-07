Kdo si v IT vydělá nejvíc? Tady je 5 nejlukrativnějších IT pozic

Kariéra v IT může vypadat všelijak. Pokud však chcete po kariérním žebříčku stoupat výš a výš, vyplatí se, když se budete neustále vzdělávat a učit se i dovednosti, které s IT na první pohled tolik nesouvisejí. Z dat portálu Platy.cz totiž vyplývá, že nejlépe se u nás mají IT specialisté, kteří toho umějí vždycky o kus navíc. Kdo tedy v Česku vydělává nejvíc?

1. místo: IT architekt

IT architekt patří mezi nejnáročnější IT profese. A zřejmě i proto je taky nejlépe finančně ohodnocený. Podle dat portálu Platy.cz si v Česku měsíčně na téhle pozici vyděláte zhruba 65–146 tisíc Kč. Nutno dodat, že se v IT architekta nedá proměnit ze dne na den. Je to totiž seniorní pozice pro specialistu, který má za sebou dlouholetou praxi.

IT architekti většinou navrhují a zastřešují tvorbu systému. Třeba tak, že promýšlejí celou jeho strukturu, volí programovací jazyk, který se bude při tvorbě systému používat, a dohlížejí na celý životní cyklus vývoje.

Vzhledem k tomu, že je role IT architekta dost komplikovaná, je potřeba, aby měl IT architekt hned několik silných dovedností najednou. Musí umět nejen programovat, ale taky přemýšlet nad potřebami firmy a jejích zákazníků. Zároveň by měl být připravený na to své návrhy odprezentovat a vykomunikovat s různými odděleními ve firmě.

2. místo: DevOps specialista

Podobně komplexní, jako je pozice IT architekta, je i pozice DevOps speclialisty, který si v Česku vydělá zhruba 52–136 tisíc Kč měsíčně.

Slovo „DevOps“ je spojením dvou anglických slov „development“ a „operations“ a označuje speciální tvorbu softwaru, při níž spolupracuje několik vývojářských týmů najednou. Na DevOps specialistovi pak je, aby vše probíhalo hladce. Komunikuje s ostatními, dohlíží nad celým životním cyklem softwaru, zároveň taky píše kódy a sám programuje.

3. místo: iOS programátor

Zařízení společnosti Apple jsou v dnešní době stále populárnější a populárnější. I proto před časem vznikla pozice iOS programátora, který se specializuje pouze na vývoj aplikací vhodných pro iOS software. Ten najdeme například v iPhonech, iPadech nebo Apple Watch.

Programátoři iOS aplikací si měsíčně vydělají zhruba 41–133 tisíc Kč. Poptávka po nich stále roste a na pracovním trhu je jich nedostatek. Abyste se ale mohli přidat do jejich řad, musíte ovládat alespoň jeden z těchto programovacích jazyků: Objective-C, nebo Swift.

4. místo: Hlavní vývojář

Být programátorem je v dnešní době sice výhodné, stát se vývojářem je však ještě výhodnější. Hlavní vývojář si v Česku měsíčně přijde na 44–130 tisíc Kč, do jeho náplně práce ale patří mnohem víc než programování.

Vývojáři musejí mít kromě schopnosti skvěle programovat i další schopnosti. Třeba schopnost komunikovat s ostatními, vést tým lidí, organizovat práci nebo mít obchodní smýšlení a dívat se na produkt i z pohledu klienta.

5. místo: Produktový manažer v IT

Podobně je na tom i pozice produktového manažera v IT, na které můžete v Česku vydělávat 53–129 tisíc Kč. Specialista na této pozici se sice musí umět orientovat v IT, mnohem důležitější pro jeho pozici je ale to, jak zvládá komunikovat a spolupracovat s klienty firmy. Produktový manažer v IT často funguje jako někdo, kdo tvoří cenové nabídky, navrhuje strategie, dohlíží na vývoj produktů nebo hlídá rozpočty a termíny.

