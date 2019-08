Konec léta odstartoval masivní slevy. Vraťte se do školy či práce v plné výbavě

Léto pomalu končí a je na čase hodit se zase do pucu na novou sezónu. Ať už zasednete do přednáškových sálů, na porady či se elegantně zapojíte do ruchu velkoměsta, jistě oceníte i několik technologických vychytávek, které pro vás v exkluzivní časově omezené nabídce připravil internetový obchod TomTop. Zlevněných produktů zde najdete několik stovek, níže jsme vybrali pětici zajímavých kousků.

Honor Band 5 je nová verze chytrého náramku z dílny Huawei. Stejně jako předchozí verze, i tato se pyšní podlouhlým 0,95 palcovým AMOLED displejem, který má rozlišení 240x240 pixelů a 100 mAh baterii s udávanou výdrž až dva týdny. Je to nepostradatelný pomocník pro každého, komu záleží na svém zdraví. Honor Band 5 pomáhá sledovat kvalitu spánku, měřič okysličení krve i počet ušlých kroků, ale díky vylepšenému senzoru TruSeen 3.5 dokáže náramek ještě přesněji měřit i srdeční tep.

Výrobci mysleli skutečně na vše, a proto se s tímto náramkem můžete potápět až do hloubky 50 metrů. Jako velice netradiční bonus pro plavce je schopnost rozpoznat několik plaveckých stylů. Samozřejmostí je pak možnost propojení přes Bluetooth 5.0 s Androidem či iOS a schopnost přijímat nejrůznější notifikace, jako například telefonní hovory, sledovat základní údaje o sportovních aktivitách, apod.

Tento vymakaný holící strojek ocení každý milovník krásných a udržovaných vousů. Disponuje totiž 3D hlavou s promyšlenou sítí břitů, které dokonale přilnou k vaší pokožce. Díky nezávislému pohybu každé hlavy je možné oholit i ta nejvíce nepřístupná místa.

Výrobci tento holící strojek navíc nadupali 5W motorkem, což znamená, že oproti jiným holítkům je rychlejší, kvalitnější a navíc netahá chloupky. Xiaomi 3D Shaver si zamilujete, ať už jste příznivci holé tváře či umělecky vyholených tvarů. Jako jedna z dalších výhod je integrovaný USB-C port, takže si ho můžete nabít třeba i z powerbanky a po hoďce nabíjení máte dostečnou kapacitu na další dva měsíce holení.

Chytrá váha, která se postará o celou rodinu, díky paměti až pro 16 osob. Váha má došlapnou plochu vybavenou speciálním tvrzeným sklem a Led displejem, který je v klidovém režimu rafinovaně ukrytý. Jakmile váha zaznamená stoupnutí na sklo, displej se rázem rozsvítí bez jediného mačkání tlačítka. Jako bonus je displej vybaven i světlocitlivým senzorem, který upravuje intenzitu záření displeje podle množství světla v daném prostředí. Tím se docílí maximální čitelnosti a přehlednosti.

Tato luxusní sluchátka na první pohled zaujmou každého svým prémiovým vzhledem prvků v leštěném hliníku. Díky výborné technologické propracovanosti a technologii JBL Pure Bass dokáží velmi čistě a s věrným přednesem zahrát i ty nejhlubší tóny a poskytnout jedinečný zážitek z poslechu. Kabel je navíc vyveden v plochém provedení, takže se nemusíte bát, že by byl váš poslechový zážitek nějak rušen zamotáváním kabelu do oblečení.

O kvalitní zvuk se také stará 8,7 mm měnič, který vás díky nezapomenutelném zážitku přenese do jiného vesmíru. Samozřejmostí je pak ovladač ke kontrole přehrávané hudby či integrovaný mikrofon pro vyřizování telefonických hovorů.

Malý, praktický a přenosný bluetooth repráček, který i přes svou miniaturní velikost překvapí svým hlasitým a čistým zvukem, ale množstvím dalších funkcí. Mezi ně pak lze zařadit dotykové ovládání nebo v této kategorii nestandardní možnost přijímání a vyřizování hovorů handsfree, které je umožněno díky integrovanému mikrofonu.

Tento repráček hraje stejně, jako vypadá. Jeho sofistikovaný design je inspirovaný elegantností labutího krku. Jeho spodní část pak slouží výhradně k poslechu hudby, kdežto horní část disponuje ovládacími prvky a rytmicky pulsujícím světlem, který jen podtrhává neopakovatelný zážitek.