Konečně pořádný headset za rozumnou cenu? Omrkněte dva modely od KOTION

Pokud si rádi zapaříte pořádnou hru, tak jistě víte, jak důležité a někdy i klíčové mohou mít zvukové efekty na špičkové úrovni. Vědět přesně, z jakého úhlu na vás pálí ten či onen protihráč a podle sluchu mrsknout s myší a ťuknout mu do hlavy. S těmito pocity se jistě ztotožní hráči Call of Duty, PUBG, Battlefield, Rainbow Six: Siege a dalších pecek. Zkrátka první příčkám se musí jít naproti, a bez kvalitního ozvučení se to neobejde.

Dobrou zprávou pro všechny příznivce hudby a herních pecek je aktuální akce na internetovém portálu Ebay.cz, kde jsou k dispozici hned dva modely od renomovaného výrobce herních sluchátek KOTION, vyznačující se především skvělým poměrem ceny ku výkonu.

Již od prvního pohledu lze díky designu snadno poznat, že KOTION EACH jsou čistokrevná herní sluchátka. Díky výborným vlastnostem a standardizovanému 3,5mm konektoru se samozřejmě hodí i na mimořádně kvalitní poslech hudby z telefonu či pěknou pařbu na tabletu.

Pokud jste opravdovými fanjnšmekry, můžete si díky USB konektoru zapnout napájení LED diod, která dokreslují dramatický design a připepřují tu správnou herní atmosféru. Vnitřek sluchátek je pro maximální pohodlí hráčů vystlán koženým materiálem, s důrazem na odolnost, šetrnost a neobyčejně příjemné nošení při dlouhých večerech.

Další samozřejmostí je kvalitní mikrofon, který se dá v případě, že si musíte odběhnout či vyřídit něco důležitého (co by neměli slyšet další spoluhráči), jedním tlačítkem ztlumit. Na kabelu se pak nachází i standardní ovládání hlasitosti pro sluchátka. Konektivitu zajišťuje přes dva metry dlouhý kabel, který je pevný a navržený tak, aby se nezamotával ani nelámal, a nerušil tak váš poslechový zážitek.

Nedělejte kompromisy s levnými a nekvalitními sluchátky, ze kterých vás akorát bolí uši, a dopřejte si konečně kvalitu, která je za výhodnou akční cenu dostupná každému za velice příznivý peníz.