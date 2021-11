Košťata nechte do pohádek a nohy hoďte na stůl: Chytré vysavače slaví slevy

Moderní technologie za nás postupně obstarávají nevděčné domácí práce, a my si tak můžeme hodit nohy do tepla a užívat si uklizenou domácnost i bez námahy. Ideální čas k nákupu chytrého vysavače je právě probíhající Black Friday, který tyto výrobky přesouvá ze střední třídy do té cenově dostupnější.

Důkazem je i robotický vysavač ROIDMI Eve Plus, u kterého by se měla cena dne 26. listopadu propadnout na celoroční minimum. Tento model je pak uživatelsky velice dobře hodnocený, protože obsahuje samovyprazdňovací a sterilizační prachovou stanici. Do této stanice pak jezdí tento robotický vysavač zcela sám dle svých potřeb.

Ve této stanici dochází k pravidelné sterilizaci, aby se zabránilo dalšímu růstu bakterií. Po zhruba 60 dnech se tento prachový sáček sám zabalí, abyste ho mohli pouze odnést. Díky svému výkonu 2 700 pa máte naopak záruku, že dokáže vysát veškerý prach, vlasy i zbytky jídla.

Jeho kroky pak vede vyspělá technologie LED LiDAR, která ve spolupráci s algoritmem SLAM dokáže naplánovat a zmapovat tu nejoptimálnější trasu. Vaše problémy se tak mohou vyřešit velice jednoduše a jednou pro vždy. Stačí jen využít slevu, kdy v rámci Black Friday bude tento model místo za 12 999Kč dostupný za 11 999Kč.