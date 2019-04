Lepší než zlatá rybka: S 3D tiskárnou si jedním kliknutím splníte každé přání

S 3D tiskárnami se v posledních letech roztrhl pytel, a těší se stále větší oblibě. Lidé začínají konečně chápat, že jejich ovládání je opravdu jednoduché a zvládne jej prakticky každý, kdo udrží myš. Jediným blokem pro mnohé stále je vysoká pořizovací cena často převyšující 10 tisíc Kč. Kdo ovšem hledá, ten najde. A my našli za vás.

Na internetovém obchodě Ebay naleznete kvalitní 3D tiskárnu Anet A6, která si vysloužila po celém světě výhradně pozitivní ohlasy a recenze, a to za nevídaně nízkou lidovou cenu 3 410 Kč. Přitom zvládne všechno, na co pomyslíte. Zlomí se vám otvírák na pivo? Tak si vytisknete nový. Chtěli byste nějaké ozdobné zakončení gárnyží na záclony? Není nic jednoduššího než si je vytisknout. Tento seznam praktických příkladů by mohl jít téměř do nekonečna. A máte-li děti, taková maska superhrdiny je zajisté potěší.

Obáváte se modelování 3D modelů v počítači? Zbytečně. Internet obsahuje nepřeberné množství různých projektů, které si stačí jen stáhnout a na jediný klik je nechat vyjet ze své tiskárny. Stačí pár vteřin, a najdete stovky hraček, doplňků domácnosti, gadgetů, hlavolamů a zkrátka všeho, co potřebujete, a to zdarma ke stažení. Tiskárna je vybavena LCD obrazovkou a ovládacím tlačítkem. Pro větší kompatibilitu a pohodlí podporuje i SD karty či offline tisk.

Jelikož je 3D tiskárna poměrně sofistikované zařízení, jistě přemýšlíte nad tím, jak přežije dopravu? Zrovna Anet A6 vám dorazí rozložená a skladně zabalená, a v pár jednoduchých krocích si ji složíte jako švédský nábytek. Na rozdíl od něj ale nejsou jednotlivé části těžké a gigantické, takže ji zvládnete složit hravě sami.

Anet se zavděčí svému majiteli i škálou všemožných podporovaných materiálů od ABS, PLA přes HIPP až po PP a Nylon. Pracovní plocha o rozměrech 220 x 220 x 250 mm dovolí tisknout i modely větších rozměrů, aniž by ovšem vadila na stole. Anet je zkrátka ideální společnicí i pro každého začátečníka. Neváhejte proto a objednejte si tohoto pomocníka pro každého kutila, dokud platí tato časově omezená akce.